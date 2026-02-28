search
ΣΑΒΒΑΤΟ 28.02.2026 17:04
28.02.2026 16:32

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

28.02.2026 16:32
17hronos (1)

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, ο 17χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Λουτράκι, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομηλίκου του.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας του.

Ο 17χρονος στο Λουτράκι έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε μαχαιριά από έναν ανήλικο δράση, ο οποίος επιτέθηκε τόσο σε εκείνον, όσο και σε έναν 19χρονο φίλο του. Ο λόγος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες μια ζημιά σε μοτοσικλέτα.

Ανοιξαν οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα» και «Πανεπιστήμιο» – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων

Αναστέλλονται οι πτήσεις από Ελλάδα στη Μέση Ανατολή – Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι

Συλλαλητήριο για τα 3 χρόνια από τα Τέμπη: Συνελήφθη άνδρας με αεροβόλο στην Αθήνα

khamenei (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον Χαμενεΐ: «Είναι ζωντανός από όσο γνωρίζω» απαντά ο Αραγτσί – Αναμένεται διάγγελμα μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ

iran
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τουλάχιστον 51 θύματα στο πλήγμα εναντίον σχολείου θηλέων

maria-karystianou
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρία Καρυστιανού: «Κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσω στη σημερινή συγκέντρωση»

maleskou
LIFESTYLE

Η συγκινητική ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου για τα Τέμπη: «Η καρδιά της μάνας που έχει χάσει σπλάχνο δεν έχει χρώμα»

klelia-renesi
LIFESTYLE

Κλέλια Ρένεση: «Τον τελευταίο καιρό βρίσκομαι συχνά σε μονάδες θεραπείας καρκινοπαθών λόγω οικογενειακών συνθηκών»

pakistan army
ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Βομβιστής αυτοκτονίας των Ταλιμπάν σκοτώνει ακαριαία αστυνομικούς του Πακιστάν – Σκληρές εικόνες

israel
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμος στόχος οτιδήποτε αμερικανικό ή ισραηλινό» διαμηνύει το Ιράν - 40 νεκρές μαθήτριες από επίθεση σε σχολείο (Video/Photos)

Untitled design
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ζωντανεύουν... οι επτά πληγές του Φαραώ μετά τη Σαχάρα και στην Ισπανία: Eκατομμύρια ακρίδες καταστρέφουν τις καλλιέργειες

bekatorou-new
LIFESTYLE

Μαρία Μπεκατώρου για τον σύζυγό της: «Με παντρεύτηκε στο Tele City και τώρα είμαι στο Mega»

