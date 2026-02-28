Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Στον Εισαγγελέα ο 17χρονος ύποπτος (Video)

Ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα βρέθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Κορίνθου, ο 17χρονος που συνελήφθη χθες το απόγευμα στο Λουτράκι, ως βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομηλίκου του.

Να σημειωθεί ότι συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου με την κατηγορία παραμέλησης εποπτείας του.

Ο 17χρονος στο Λουτράκι έχασε τη ζωή του όταν δέχθηκε μαχαιριά από έναν ανήλικο δράση, ο οποίος επιτέθηκε τόσο σε εκείνον, όσο και σε έναν 19χρονο φίλο του. Ο λόγος ήταν σύμφωνα με πληροφορίες μια ζημιά σε μοτοσικλέτα.

