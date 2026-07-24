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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

24.07.2026 10:58

ΣΥΡΙΖΑ: Στους 10 οι ενεργοί βουλευτές μετά τις ορκωμοσίες Ακριώτου και Καριπίδη – Το καλωσόρισμα της Δούρου

24.07.2026 10:58
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Ορκίστηκαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ η Θεοδώρα Ακριώτου και ο Γιάννης Καριπίδης, με την κοινοβουλευτική ομάδα να αριθμεί τυπικά 12 βουλευτές αυτή τη στιγμή, αν και οι ενεργοί βουλευτές ανέρχονται στους 10. «Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική αλλαγή», ανέφερε η Πρόεδρος της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.

Η Θεοδώρα Ακριώτου καταλαμβάνει την έδρα της Εύβοιας, στη θέση του Συμεών Κεδίκολγου ο οποίος παραιτήθηκε, ενώ ο Γιάννης Καριπίδης καταλαμβάνει την έδρα της Λάρισας, στη θέση του επίσης παραιτηθέντα Βασίλη Κόκκαλη. Σημειώνεται ότι τυπικά μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας, εφόσον δεν έχει υπάρξει επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, είναι η Όλγα Γεροβασίλη η οποία όμως έχει προαναγγείλει την ανεξαρτητοποίησή της, αλλά για λόγους που σχετίζονται με τις υποχρεώσεις της ως αντιπροέδρου της Βουλής, δεν την έχει επισημοποιήσει ακόμη. Επίσης, μέλος της ΚΟ είναι και η Νίνα Κασιμάτη, η οποία όμως θεωρείται ότι είναι θέμα χρόνου να αποχωρήσει προκειμένου να ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.

Έτσι οι «ενεργοί» της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ είναι οι εξής 10:

Έλενα Ακρίτα, Θεοδώρα Ακριώτου, Γιάννης Αμανατίδης, Χρήστος Γιαννούλης, Ρένα Δούρου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Γιάννης Καριπίδης, Νίκος Παππάς, Γιώργος Παπαηλιού, Παύλος Πολάκης.

Σημειώνεται πως χθες, μιλώντας με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες η Ρένα Δούρου άφησε να εννοηθεί ότι αναμένονται και κάποιες «επιστροφές» από ανεξάρτητους βουλευτές. 

Σε δηλώσεις της μετά τις ορκωμοσίες η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου, καλωσορίζοντας τους δύο βουλευτές επισήμανε:

«Καλωσορίζουμε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δύο σπουδαίους ανθρώπους, την Θεοδώρα και τον Γιάννη.

Οι ιδεολογικές τους ευαισθησίες, η συνέπειά τους στους αγώνες της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, αυτή τη στιγμή, είναι αναγκαίες όσο ποτέ.

Παλιά και νέα στελέχη αθροίζονται αυτή τη στιγμή στην πολιτική αντεπίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την πολιτική αλλαγή».

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