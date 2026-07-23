Η Σοφία Βεργκάρα συνεχίζει τις διακοπές της στη Μύκονο – Το γεύμα με θαλασσινά και ο ενθουσιασμός της με το ούζο (Video)

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μύκονο συνεχίζει η Σοφία Βεργκάρα, η οποία έχει επιλέξει το κυκλαδίτικο νησί για στιγμές χαλάρωσης, αφήνοντας προσωρινά στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, το μεσημέρι της Πέμπτης, 23/7, η Χολιγουντιανή ηθοποιός επισκέφθηκε μαζί με την παρέα της ταβέρνα στην παραλία της Αγίας Άννας, όπου απόλαυσε γεύμα με ελληνικές γεύσεις και θαλασσινά. Από όσα δοκίμασε, το ούζο φαίνεται πως ήταν εκείνο που την ενθουσίασε περισσότερο.

Η Κολομβιανή σταρ εμφανίστηκε με μαύρο φόρεμα και λευκά γυαλιά ηλίου, προσελκύοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στον χώρο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξόδου της ήταν χαμογελαστή και ευδιάθετη, ενώ δεν αρνήθηκε να ποζάρει για φωτογραφίες με θαυμαστές που τη συνάντησαν.

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