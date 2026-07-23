Ντούα Λιπα και Κάλουμ Τέρνερ τραγούδησαν το… Happy Birthday σε μια άγνωστη σε μπαρ στη Νέα Υόρκη

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Την ημέρα μιας άγνωστης αποφάσισαν να… φτιάξουν η Ντούα Λίπα και ο Κάλουμ Τέρνερ, τραγουδώντας της για τα γενέθλιά της, ενώ βρίσκονταν σε μαγαζί της Νέας Υόρκης.



Οι νεόνυμφοι, όπως δήλωσε πηγή στο People πήγαν εκεί μετά την παρακολούθηση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Νιου Τζέρσεϊ και παρήγγειλαν ποτά στο μπαρ με μια παρέα φίλων πριν καθίσουν έξω.



Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Νομίζω ότι είδαν μια παρέα να τραγουδά “Χρόνια πολλά”σε κάποιον και σκέφτηκαν ότι θα ήταν διασκεδαστικό να συμμετάσχουν, να πάνε κοντά και να τραγουδήσουν μαζί, για να φτιάξουν τη μέρα κάποιου», όπως και έκαναν, όπως μαρτυρά και το σχετικό βίντεο.

♬ original sound – HELLO! Canada Magazine @hellocanadamag Newlyweds Dua Lipa and Callum Turner made one stranger’s birthday extra special when they surprised her with an impromptu rendition of “Happy Birthday” at New York City’s Corner Bistro. Talk about being in the right place at the right time! 🎂✨ 📽️: cornerbistro #dualipa

Νωρίτερα, η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός είχαν αποχωρήσει από το γήπεδο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία να κατακτά τον τίτλο του νικητή έπειτα από τον αγώνα με την Αργεντινή, με σκορ 1-0.

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