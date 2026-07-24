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24.07.2026 10:51

ΕΡΤNews: Ειδική εκπομπή το απόγευμα (24/7) για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας

24.07.2026 10:51
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Μισός αιώνας και δύο χρόνια συμπληρώνονται από την πτώση της Χούντας των συνταγματαρχών και με αφορμή την επέτειο το ΕΡΤNews θα μεταδόσει την εκπομπή «Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας», σήμερα στις 19.00 με τις Γεωργία Σκιτζή και Γεωργία Σαδανά.

Στην εκπομπή συμμετέχουν ο διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας και Ιστορίας του Νεώτερου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών, Σωτήρης Ριζάς, ο συγγραφέας-ιστορικός, υπεύθυνος Ιστορικών Αρχείων του Μουσείου Μπενάκη, Τάσος Σακελλαρόπουλος και οι δημοσιογράφοι Νίκος Μελέτης και Πιέρρος Τζαννετάκος.

Το δίωρο αφιέρωμα φωτίζει μία από τις σημαντικότερες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: την πτώση της δικτατορίας των Συνταγματαρχών και την επιστροφή της χώρας στη δημοκρατική ομαλότητα το καλοκαίρι του 1974.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα παρουσιαστεί πλούσιο ιστορικό υλικό από το Αρχείο της ΕΡΤ, με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την επιστροφή του Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Ελλάδα, την ψήφιση του πρώτου Συντάγματος της Μεταπολίτευσης, αλλά και την καθημερινότητα των Αθηναίων στα πρώτα χρόνια μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.

Επίσης, θα προβληθούν δηλώσεις και παρεμβάσεις σημαντικών πολιτικών προσώπων της εποχής, μεταξύ των οποίων η Μελίνα Μερκούρη, ο Γεώργιος Αλέξανδρος Μαγκάκης και ο Γρηγόρης Φαράκος.

Οι πολιτικοί συντάκτες του ΕΡΤnews θα μεταφέρουν ρεπορτάζ και στιγμιότυπα από τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

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