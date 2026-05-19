search
ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:47
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.05.2026 13:01

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

19.05.2026 13:01
nea-odos-logo-new

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 από τις 05:00 έως και τις 09:00, για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην παράκαμψη του Βοιωτικού Κηφισού (~105ο χλμ.), θα ισχύσει αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Θήβας (89,35ο χλμ.) έως και τον Α/Κ Ακραίφνιου (107,32ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία, θα εξέρχονται στον Α/Κ Θήβας και μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ακραίφνιου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marc-jacobs-2
LIFESTYLE

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

ekrixi-germania
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία από έκρηξη – Τρεις αγνοούμενοι

kerameos_0602_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμέως: Δεν περικόπτονται οι συντάξεις χηρείας – Ποιοι υγειονομικοί εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε ανακοπή – Νοσηλεύεται διασωληνωμένη

triantafyllos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος για Akyla: «Το παιδί είναι πολύ ωραίο στη σκηνή, αλλά όλο το άλλο, συγγνώμη, δεν μου αρέσει»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalxas-8234
ΚΑΛΧΑΣ

Η υποψία για μπλόφα εκλογών και ο Σαμαράς, ο Γερουλάνος και οι συμμαχίες, η Καρυστιανού και το όνομα, η Ρένα κόπηκε, ο Παύλος, ο Φάμελλος και το… Γκάζι

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Τελικός Eurovision: «Το τέλειο δράμα» - Νίκη του Ισραήλ θα σήμαινε το τέλος του διαγωνισμού 

androulakis-diamantopoulou-geroulanos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλαλούμ στο ΠΑΣΟΚ: Διαμαντοπούλου και Γερουλάνος σέρνουν το ΠΑΣΟΚ στη ΝΔ – Υπονόμευση της απόφασης του συνεδρίου

israel-tragoudistis-eurovision
MEDIA

Η Βουλγαρία… έσωσε την Eurovision, αλλά η κρίση άρχισε: Ανοιχτή αμφισβήτηση για το televoting λόγω Ισραήλ, αποχωρεί το Βέλγιο

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:45
marc-jacobs-2
LIFESTYLE

Ο Μπερνάρ Αρνό «πουλάει» τον Marc Jacobs: Το deal των 850 εκατ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη της μόδας

ekrixi-germania
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Κατέρρευσε πολυκατοικία από έκρηξη – Τρεις αγνοούμενοι

kerameos_0602_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεραμέως: Δεν περικόπτονται οι συντάξεις χηρείας – Ποιοι υγειονομικοί εντάσσονται στα βαρέα και ανθυγιεινά

1 / 3