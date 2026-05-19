Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, αύριο Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 από τις 05:00 έως και τις 09:00, για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών στην παράκαμψη του Βοιωτικού Κηφισού (~105ο χλμ.), θα ισχύσει αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου από τον Ανισόπεδο Κόμβο (Α/Κ) Θήβας (89,35ο χλμ.) έως και τον Α/Κ Ακραίφνιου (107,32ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Οι οδηγοί με προορισμό τη Λαμία, θα εξέρχονται στον Α/Κ Θήβας και μέσω του παράπλευρου οδικού δικτύου, θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Ακραίφνιου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.