Η Express αποκαλύπτει τη γοητεία της Σίφνου – «Το νησί που έχει βγει από παραμύθι»

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Ως «ένα νησί που έχει βγει από παραμύθι» παρουσιάζει τη Σίφνο η βρετανική εφημερίδα Express σε εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς ιστοσελίδας της που διαβάζουν εκατομμύρια αναγνώστες.

Το αφιέρωμα προβάλλει τη Σίφνο ως μια ιδανική επιλογή για ταξιδιώτες που αναζητούν την ομορφιά και τη γοητεία των ελληνικών νησιών, επιθυμώντας παράλληλα να αποφύγουν τον συνωστισμό και την υπερβολική τουριστική ανάπτυξη που χαρακτηρίζει ορισμένους από τους πλέον δημοφιλείς προορισμούς της χώρας.

Η Express εστιάζει στη γαλήνια ατμόσφαιρα, τα παραδοσιακά χωριά, τις όμορφες παραλίες, τις ποιοτικές υπηρεσίες και τη χαρακτηριστική κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της Σίφνου. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Απολλωνία, την πρωτεύουσα του νησιού, με τα στενά γραφικά σοκάκια, τις ταβέρνες και τα μικρά καλαίσθητα καταστήματα, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται η δυνατότητα εξερεύνησης του νησιού μέσα από περιήγηση στα γραφικά χωριά, τα φυσικά τοπία και τις διαδρομές πεζοπορίας.

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει επίσης τη γαστρονομική ταυτότητα της Σίφνου, η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά του προορισμού και έναν σημαντικό λόγο για τον οποίο το νησί προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες.

Η προβολή εντάσσεται στο κάλεσμα του Δήμου και τις προσπάθειες ενημέρωσης σχετικά με γνωστές και άγνωστες πτυχές του προορισμού.

«Η Σίφνος διαθέτει ένα εξαιρετικά πλούσιο και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν, που δεν περιορίζεται στη φυσική ομορφιά και στις παραλίες της, αλλά περιλαμβάνει τη μοναδική γαστρονομική της παράδοση, την αρχιτεκτονική και πολιτιστική της κληρονομιά, τα γραφικά χωριά, τα μονοπάτια και τις δυνατότητες για εναλλακτικές δραστηριότητες, την αυθεντικότητα και τον ιδιαίτερο τρόπο ζωής των κατοίκων της. Στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε όλες αυτές τις δυνατότητες και να ενισχύουμε σταθερά τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Σίφνου, με έμφαση σε ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης που σέβεται τον χαρακτήρα και το περιβάλλον του νησιού», δήλωσε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου, Γιάννης Ραφελέτος.

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