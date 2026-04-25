ΣΑΒΒΑΤΟ 25.04.2026 09:17
Νίκος Θρασυβούλου ΝΙΚΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

25.04.2026 07:30

Podcast – Όλια Λαζαρίδου: «Οι τόσες πολλές παραστάσεις στην Αθήνα είναι σκέτη ζαλάδα»

Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στο Fougaro Artcenter του Ναυπλίου με τη νέα της παράσταση «Στο Θέατρο», που κάνει πρεμιέρα στις 28 Απριλίου και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Με αυτή την αφορμή μίλησε στο topontiki.gr.

Αναφέρθηκε στο έργο, που είναι γραμμένο από τη Θούλη Στάικου, λέγοντας ότι το «Στο Θέατρο» είναι ένα έργο που μιλά για τη μαγεία και την τέχνη του θεάτρου με τρόπο βιωματικό και άμεσο. Παίζουν οι Σπύρος Δέτσικας, Μάνος Καρατζογιάννης και Λήδα Κουτσοδασκάλου. Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς, για όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι, επιτέλους, το θέατρο, η μυστηριώδης αυτή τέχνη. Είπε επίσης ότι η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό ερώτημα «τι είναι το θέατρο;», μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν στο θέατρο ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος. Για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Εξήγησε επίσης τι σημαίνει θέατρο για όλες τις ηλικίες, όπως είναι η συγκεκριμένη παράσταση.

«Όταν κάνεις πράγματα, όχι κουλτουριάρικα, αλλά πράγματα από καρδιάς, αυτό είναι θέατρο για όλες τις ηλικίες, μου αρέσει να κάνω τέτοιο θέατρο», είπε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για τη συνεργασία της με το Fougaro του Ναυπλίου, έναν περιφερειακό πολιτιστικό χώρο, είπε ότι είναι ανάγκη για τον κόσμο της επαρχίας να έρχεται σε επαφή με το θέατρο. «Στην περιφέρεια το κοινό δεν έχει τριβή με το θέατρο». Είπε επίσης ότι, παράλληλα με τον εμπλουτισμένο προγραμματισμό των παραστάσεων για το γενικό κοινό, ο θίασος θα παρουσιάσει 5 παραστάσεις ειδικά για τα σχολεία της Αργολίδας, τονίζοντας την ανάγκη των παιδιών να έρθουν σε επαφή με το θέατρο. «Τα παιδιά γνωρίζουν μόνο την τηλεόραση, δεν ξέρουν πολλά για το θέατρο».

Τέλος, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στην πληθώρα των παραστάσεων που παίζονται κάθε σεζόν στην Αθήνα. Χαρακτήρισε τις πολλές παραστάσεις ως «ζαλάδα» και επίσης τόνισε ότι αυτή η υπερέκφραση που υπάρχει σήμερα στο θέατρο, βλάπτει την ποιότητα.

Σχετικά με τη συμμετοχή της ή όχι σε τηλεοπτικές σειρές, είπε ότι με την τηλεόραση «δεν είχα ποτέ ιδιαίτερες αγάπες» και έχει πει πολλά «όχι» σε προτάσεις που της έγιναν, γιατί θέλει να έχει καθημερινό χρόνο για τον εαυτό της.

