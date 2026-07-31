Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου φιλοξενούνται στο τελευταίο επεισόδιο του Allwyn Game Time για την εφετινή σεζόν και συστήνονται ως «αθλητικολόγοι του καφενείου».
Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί, που παρουσίασαν την εκπομπή «VARάτε Μουντιάλ» στην ΕΡΤ, σχολιάζουν το Παγκόσμιο με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ. Αναδεικνύουν τη Νορβηγία ως τη μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, θυμούνται τον ψύχραιμο πανηγυρισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ όταν σκόραρε κόντρα στη Βραζιλία και ξεχωρίζουν τον Μαρκ Κουκουρέγια ως έναν από τους αγαπημένους τους παίκτες του τουρνουά. Παράλληλα, απονέμουν με χιουμοριστική διάθεση τον τίτλο του «καλύτερου κομπάρσου» στον Νεϊμάρ, ενώ αναγνωρίζουν τον Λιονέλ Μέσι ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Παγκοσμίου.
Το δίδυμο της κωμικής stand-up παράστασης «Σύμφωνο Επιβίωσης» αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιδίδεταισε απολαυστικούς αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια ρόλων. Ο Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου υποδύονται προπονητές, ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφους σε ευφάνταστα ποδοσφαιρικά σενάρια.
Δείτε όλο το επεισόδιο:
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.