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31.07.2026 13:30

Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σε μία ξεχωριστή παράσταση στο Allwyn Game Time

31.07.2026 13:30
AllwynGameTime_31_07_26

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Ο Αντώνης Κρόμπας και ο Λευτέρης Ελευθερίου φιλοξενούνται στο τελευταίο επεισόδιο του Allwyn Game Time για την εφετινή σεζόν και συστήνονται ως «αθλητικολόγοι του καφενείου».

Οι δύο δημοφιλείς ηθοποιοί, που παρουσίασαν την εκπομπή «VARάτε Μουντιάλ» στην ΕΡΤ, σχολιάζουν το Παγκόσμιο με το χαρακτηριστικό τους χιούμορ. Αναδεικνύουν τη Νορβηγία ως τη μεγαλύτερη έκπληξη της διοργάνωσης, θυμούνται τον ψύχραιμο πανηγυρισμό του Έρλινγκ Χάαλαντ όταν σκόραρε κόντρα στη Βραζιλία και ξεχωρίζουν τον Μαρκ Κουκουρέγια ως έναν από τους αγαπημένους τους παίκτες του τουρνουά. Παράλληλα, απονέμουν με χιουμοριστική διάθεση τον τίτλο του «καλύτερου κομπάρσου» στον Νεϊμάρ, ενώ αναγνωρίζουν τον Λιονέλ Μέσι ως τον απόλυτο πρωταγωνιστή του Παγκοσμίου.

Το δίδυμο της κωμικής stand-up παράστασης «Σύμφωνο Επιβίωσης» αποδέχεται το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιδίδεταισε απολαυστικούς αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια ρόλων. Ο Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου υποδύονται προπονητές, ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφους σε ευφάνταστα ποδοσφαιρικά σενάρια.

Δείτε όλο το επεισόδιο:

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31.07.2026 15:16
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