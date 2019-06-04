Τρόμος στα ρηχά: Λαγοκέφαλος δαγκώνει λουόμενο στην Κάρπαθο (Video)

Έντονο προβληματισμό για το μέλλον των θαλασσών μας έχει δημιουργήσει το βίντεο με τους λαγοκέφαλους που όχι μόνο δεν ενοχλούνται από την παρουσία των λουόμενων και τα «χάδια» τους, αλλά στο τέλος θα δαγκώσει το δάχτυλο ενός από αυτούς.

Κάποιοι λαγοκέφαλοι βγήκαν στα ρηχά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των κολυμβητών.

Κάποιοι, από άγνοια, άρχισαν να παίζουν μαζί του και να το ακολουθούν. Ένας εξ αυτών έβαλε το δάχτυλό του μπροστά στο στόμα του επικίνδυνου ψαριού, με αποτέλεσμα να δεχτεί επίθεση από τον λαγοκέφαλο.

Είναι το πρώτο βίντεο που καταγράφει επίθεση λαγοκέφαλου σε άνθρωπο. Παρότι το δάγκωμα δεν είναι τοξικό, είναι πολύ επικίνδυνο λόγω του ράμφους που έχει και μπορεί να θρυμματίζει οτιδήποτε, να κόψει αγκίστρια και άλλα αλιευτικά εργαλεία.

Για όσους θυμούνται το βίντεο που τα δόντια του λαγοκέφαλου κόβουν με ακρίβεια σαν πένσα κουτάκι αναψυκτικού καταλαβαίνεται τι σημαίνει το δάγκωμά του.

Η ραγδαία εξάπλωση του λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο ανησυχεί ιδιαίτερα την επιστημονική κοινότητα και αναζητά τον τρόπο για να περιορίσει δραματικά τον πληθυσμό του. Το ψάρι μπορεί ακόμα και να προκαλέσει τον θάνατο σε όποιον το φάει εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στα δίχτυα των αλιέων. Το πόσο επικίνδυνος είναι ο λαγοκέφαλος φάνηκε όταν μια 65χρονη γυναίκα και ο γιος της που ζουν στο Κύπρο έφαγαν το κρέας του και βρέθηκαν να παλεύουν για τη ζωή τους στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου της Λευκωσίας.

Αυτό δεν ήταν το πρώτο περιστατικό, αφού θάνατοι έχουν καταγραφεί ήδη στον Λίβανο και στο Ισραήλ, ενώ δηλητηριάσεις σε άλλες σημεία της Μεσογείου, μεταξύ των οποίων και η Κρήτη, αποδίδονται στην κατανάλωση αυτού του ψαριού χωρίς να έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Το συγκεκριμένο είδος λαγοκέφαλου (lagocephalus sceleratus) προκαλεί μεγάλο προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα από το 2003 που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου. Τα τελευταία χρόνια η ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς έχει αποδώσει καρπούς και οι επαγγελματίες αλιείς γνωρίζουν καλά το ψάρι και το πόσο επικίνδυνο είναι.

Πηγή: boatfishing.gr