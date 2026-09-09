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09.09.2026 13:20

Η Κατερίνα Βρανά έρχεται στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και στην Αθήνα, στο θέατρο Βράχων, στις 27 Σεπτέμβρη με την παράσταση «Χάρηκα!»

09.09.2026 13:20
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Η αγαπημένη stand-up comedian Κατερίνα Βρανά έρχεται για μία μόνο βραδιά στο Θέατρο Δάσους, την Κυριακή 20/9 και στην Αθήνα, στο Θέατρο Βράχων – Μελίνα Μερκούρη την Κυριακή 27/9 2026 -με την παράσταση «Χάρηκα!»

Με το γνωστό καυστικό της χιούμορ, τον αφοπλιστικό αυτοσαρκασμό και την ακαταμάχητη ειλικρίνειά της, η Κατερίνα Βρανά συστήνεται ξανά στο κοινό — με τον δικό της, μοναδικό τρόπο.

 Για όσους δεν την έχετε γνωρίσει ακόμη είναι η ιδανική ευκαιρία, να τη δείτε από κοντά. Και για όσους την ξέρετε ήδη, να μάθετε τα νέα της — γιατί, όπως λέει και η ίδια, έχουν συμβεί «καναδυό πραγματάκια» τελευταία.

Στην παράσταση «Χάρηκα!» μοιράζεται ιστορίες από την καθημερινότητά της, σκέψεις, απρόοπτα της ζωής και παρασκηνιακά… πίτσι-πίτσι, δημιουργώντας μια βραδιά γεμάτη γέλιο και αληθινή επαφή με το κοινό.

Μια παράσταση που λειτουργεί σαν μικρή όαση χαράς κόντρα στις εποχές που ζούμε. Ένα γέμισμα μπαταρίας; Ένα κύμα θετικής ενέργειας; Σίγουρα όλα αυτά και πολλά ακόμη.

Μία βραδιά.
Μία Κατερίνα.
Χιλιάδες γέλια.

Πληροφορίες παράστασης

Διάρκεια: 100 λεπτά ( χωρίς διάλειμμα)

Ώρα έναρξης: 21:00
Ώρα προσέλευσης: 19:45

Εισιτήρια: early bird 12€ (τα πρώτα 300) | 15 € γενική είσοδος | Μειωμένο 12 € φοιτητικό – ΑμεΑ | Ταμείο: 18€ (την ημέρα της εκδήλωσης)

Προπώληση: more.com για την Αθήνα

Και more.com για τη Θεσσαλονίκη

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