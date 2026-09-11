Φωτιές σε Σάμο και Κέρκυρα, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου, όπως και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας, σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Σάμο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Την ίδια ώρα, στην Κέρκυρα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Κορακιάνα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασικη έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας. Κινητοποιήθηκαν 16 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ υπάρχει και στα δύο μέτωπα.

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