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11.09.2026 12:58

Φωτιές σε Σάμο και Κέρκυρα, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα

11.09.2026 12:58
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Σκουραίικα Σάμου, όπως και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άνω Κορακιάνα Κέρκυρας, σήμερα (11/9/2026) το μεσημέρι.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Σάμο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 14ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Την ίδια ώρα, στην Κέρκυρα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 2 αεροσκάφη για φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Άνω Κορακιάνα.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ υπάρχει και στα δύο μέτωπα.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 14:08
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