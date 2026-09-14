Δίκη για τα Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του Βάιου Βλάχου – «Από τον Βάιο μου δεν έχω βρει τίποτα»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τη συγκλονιστική κατάθεση της Μαρίας Θεοδωρή, μητέρας του αδικοχαμένου Βάιου Βλάχου, συνεχίστηκε με καταθέσεις συγγενών θυμάτων η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Η Μ. Θεοδωρή άρχισε την κατάθεσή της λέγοντας ότι «ο Βάιος ήταν 34 χρονών. Απόφοιτος του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ και έκανε το μεταπτυχιακό του στην τεχνική γεωλογίας», και συνέχισε με αναφορά στις συνθήκες που επικρατούσαν μετά το δυστύχημα, λέγοντας ότι «στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έρχονταν τα ασθενοφόρα και δεν μετέφεραν κανέναν. Μόνο σάκους. Κάθε φορά που ερχόταν ασθενοφόρο, μπαίναμε μπροστά να δούμε εαν θα αναγνωρίσουμε τον σωματότυπο του Βάιου – και οι αστυνομικοι έμπαιναν μπροστά να μας εμποδίσουν. Μετα τις δύο η ώρα δεν ερχόταν κανένας ζωντανός…».

«Συζητούσαν μπροστά μας εάν πρέπει να πάμε να αναγνωρίσουμε τους νεκρούς ή να δώσουμε DNA. Κάποια στιγμή θύμωσα πολύ. Κατέβηκα στο νεκροτομείο. Ηρθε ένας κύριος με μάσκα, γάντια, και τη συνθισμένη ποδιά. Ήρθα να αναγνωρίσω, βάλτε με μέσα. Γονάτισε ο άντρας. Με έπιασε από τα πόδια και μου τα έσφιξε. Και μου λέει, σας παρακαλώ γυρίστε πίσω. Δε θα σας αφήσω να το κάνετε αυτό. Του λέω: θα γυρίσω πίσω, αλλά πείτε στους από πάνω να το κάνουν με DNA. Κοντεύαμε δύο εικοσιτετράωρα. Με αγωνία. Για το γιο μου. Το παιδί που γέννησα και μεγάλωσα», τόνισε.

Επίσης, είπε ότι «από τον Βάιο μου δεν έχω βρει τίποτα» και συμπλήρωσε ότι «όταν ρώτησε ο άλλος γιος μου γιατί καθάρισαν τον χώρο του είπαν ότι ήρθε ένας ψηλός, φαλακρός, με μουστάκι και πολλά γαλόνια, κοντά στην κυβέρνηση ο οποίος είπε: Μέχρι την Κυριακή τα θέλω να είναι όλα λαμπίκο». «Και από τότε αρχίσαμε να ψάχνουμε. Τα πάντα. Ό,τι ερχοταν στη δικογραφία. […] Υπήρχε η φήμη μεταξύ των συγγενών οτι κάποια χώματα είχαν πεταχτεί και δεν ήταν στα συντρίμμια».

«Εγώ με τον άντρα μου ψάχναμε. Δεν αφήσαμε μέρος από τον κάμπο της Λάρισας που να μην το ψάξουμε. Κάπουα σιτγμή είδαμε οτι οι Αφοι Παντρεμένου έκαναν εργασίες εκεί. Με τα μηχανήματα τους», σημείωσε προσθέτοντας ότι «σκάβανε με τις μπουλντόζες από τις 2 τα ξημερώματα της 1ης Μαρτίου από το συγκεκριμένο σημείο – ήταν εκεί που είχε προσγειωθεί το βαγόνι 2 που βλέπουμε όλοι στις φωτογραφίες. […] Το πρώτο και το δεύτερο κουπέ είναι σε ένα δέντρο. Σε αυτό το δεντράκι που είναι το μοναδικό που σώθηκε από το ξεμπάζωμα – μπάζωμα. Το περιποιούμαστε, το φροντίζουμε. Καθόμαστε στη σκιά του. Για μένα είναι το δέντρο της αλήθειας. Γιατί στις ρίζες του ήταν η σορός του Βάιου. Εκεί σκάβανε».

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Βλάχος, πατέρας του θύματος, κατέθεσε ότι «ευθύνεται αποκλειστικά το κρατος, ευθυνονται ολοι αυτοι οι κατηγορουμενοι οι οποιοι με τις παραλειψεις τους και τις ενεργειες τους επετρεψαν το 2023 σε δυο τρενα να ειναι σε δυο γραμμες και να κινουνται», επισημαίνοντας ότι «μετά απο 3 χρονια η άποψη μου ειναι ξεκάθαρη: Από την αρχή η οικογένειά μου ήταν αντίθετη με τις εξεταστικές και ξέραμε οτι η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία και μπορεί να αποφασίσει το ποιον θα στείλει κατηγορούμενο. Αυτή η δικογραφία έχει δώσει σάρκα και οστά σε μια έννοια ουδέτερη. Στη διαφθορά. Η διαφθορά είναι τα πρόσωπα που στελεχώνουν το κράτος. Πρέπει να τους τιμωρήσετε παραδειγματικά. Το παιδί μου δεν θα έρθει πίσω. Ευελπιστώ όμως ότι από τις αποφάσεις τις δικές σας θα κριθεί εαν θα βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση».

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Ελλάδα αποχαιρετά συγκινημένη το «παιδί της νύχτας» – Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία, σε στενό κύκλο η ταφή (Videos/Photos)

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι «έδειξε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Οι χρόνοι και το «τέλος»

Νέα Σμύρνη: Στο νοσοκομείο 7χρονη μετά από δάγκωμα σκύλου στο στόμα