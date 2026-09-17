Ηράκλειο: «Ρινγκ» το ΑΤ Αρκαλοχωρίου – Το άγριο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη κτηνοτρόφου και αστυνομικού

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Επεισοδιακή ήταν η κατάληξη ενός ελέγχου για παράνομη στάθμευση στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου Κρήτης, καθώς η ένταση που προκλήθηκε οδήγησε σε αλληλομηνύσεις και συλλήψεις ενός κτηνοτρόφου και ενός αστυνομικού.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν όταν ο κτηνοτρόφος «πάρκαρε» το αυτοκίνητό του στη μέση του δρόμου, προκειμένου να μεταβεί σε τράπεζα. Αστυνομικοί του Α.Τ. Μινώα – Πεδιάδας τού ζήτησαν να μετακινήσει το όχημα, ώστε να μην του βεβαιωθεί παράβαση.

Η υπόδειξη φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να προκάλεσε την αντίδραση του οδηγού. Οι αστυνομικοί, κρίνοντας ότι η στάση του ήταν επιθετική, αποφάσισαν να τον μεταφέρουν στο Τμήμα, όπου και θα του βεβαίωναν τις προβλεπόμενες παραβάσεις.

Η ένταση μεταφέρθηκε στο Τμήμα

Η κατάσταση, σύμφωνα πάντα με το ίδιο δημοσίευμα, κλιμακώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Αρκαλοχωρίου. Ο κτηνοτρόφος φέρεται να αντέδρασε στην προσαγωγή του και, σύμφωνα με καταγγελίες, να άρχισε να βρίζει, να απειλεί και να κλωτσά.

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουν και κατά τη διάρκεια της προσπάθειας ο άνδρας φέρεται να έπεσε στο έδαφος, με συνέπεια να τραυματιστεί στο κεφάλι. Στη διάρκεια του περιστατικού, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τραυματίστηκε στο χέρι και ένας αστυνομικός.

Μετά το επεισόδιο κατατέθηκαν εκατέρωθεν μηνύσεις και συνελήφθησαν τόσο ο κτηνοτρόφος, όσο και ο αστυνομικός. Με εισαγγελική εντολή παρέμειναν υπό κράτηση και οδηγήθηκαν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών. Ακολούθως, οι δύο άνδρες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο. Η εκδίκαση, ωστόσο, αναβλήθηκε για τις 28 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διαβιβαστούν και οι ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Ο κτηνοτρόφος, ο οποίος κατηγορείται για τα αδικήματα της διατάραξης υπηρεσιακής ειρήνης, της απειλής, της εξύβρισης, της αντίστασης και της σωματικής βλάβης, υποστηρίζει ότι ο αστυνομικός τον χτύπησε στο κεφάλι.

Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έγιναν ράμματα, ενώ από ιατροδικαστή αναμένεται να εξεταστεί και ο αστυνομικός.

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