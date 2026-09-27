Περαία: Συνελήφθη 45χρονος που είχε στην κατοχή του εξοπλισμό και σήματα της αστυνομίας

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Στη σύλληψη ενός 45χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην Περαία, τα ξημερώματα του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια ελέγχου στο όχημά του.
Στο εσωτερικό του οχήματος βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις ασύρματοι επικοινωνίας, ένας εκ των οποίων συντονισμένος σε συχνότητες της Πυροσβεστικής, αλεξίσφαιρο γιλέκο, καπέλο και κονκάρδες με σήματα της Αστυνομίας, τέσσερις φάροι με μαγνήτη, ζώνη εξάρτησης, θήκη με χειροπέδες, κουκούλα fullface και αντίγραφο αντιβαλλιστικού κράνους.
Επίσης, κατασχέθηκε πορτοφόλι με κάρτες ιδιωτικού φύλακα που έφεραν τη φωτογραφία του 45χρονου.
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