Αμφιθυμία για τον Τραμπ στη Νέα Δημοκρατία

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Την… αμφιθυμία που επικρατεί στην πολιτική ζωή του τόπου σχετικά με τις υπό τον Ντόναλντ Τραμπ ΗΠΑ εξέφρασε με εύγλωττο τρόπο ο βουλευτής και πρώην υπουργός της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν μπορείς να βασιστείς στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα σε σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί, κι αν ασχοληθεί, δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου».

Και να σκεφτεί κανείς ότι κάποιοι «γαλάζιοι» πανηγύριζαν όταν ο Τραμπ εξελέγη Πρόεδρος το 2024. Ποιος να το ’λεγε…

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