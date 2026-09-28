Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Δεν μου επέτρεπε η συνείδησή μου να μην αναβάλω τη συναυλία μου» (Video)

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Για την αναβολή της μεγάλης προγραμματισμένης συναυλίας του έπειτα από την είδηση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος, επισημαίνοντας ότι η συνείδησή του δεν του επέτρεπε να κάνει κάτι άλλο.

Σε συνέντευξή του στον Γιώργο Λιάγκα που θα προβληθεί σήμερα (29/9) στην εκπομπή του, ο τραγουδιστής τόνισε ότι του ήταν αδύνατο να τραγουδήσει.

«Δεν μου το επέτρεπε η συνείδησή μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, εκτός αυτού όμως τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας» ακούμε να λέει ο τραγουδιστής σε απόσπασμα που ανήρτησε ο παρουσιαστής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram,

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα αρνητικά σχόλια, επισημαίνοντας ότι δέχεται την κριτική υπό την προϋπόθεση ότι αυτή «δεν ξεπερνάει τα όρια της αλήθειας».

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