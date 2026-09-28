Πρώτη σε τηλεθέαση η σειρά «Μπλε ώρες»

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Άλλες σεζόν, καθημερινή, αυτή την περίοδο (αλλά και πιο μετά από την έναρξη της σεζόν) ο ΣΚΑΪ είχε πιθανότητες από ελάχιστες έως καθόλου να δει πρόγραμμά του να «πατάει» την «κορυφή» της τηλεθέασης, χωρίς να συνυπολογίζονται μεταδόσεις αθλητικών γεγονότων.

Ε, αυτό συνέβη την Παρασκευή με το επεισόδιο της σειράς «Μπλε ώρες». Είχε την υψηλότερη και με διαφορά από τον ανταγωνισμό τηλεθέαση.

Δεύτερη επιλογή των τηλεθεατών ήταν η επανάληψη της πρεμιέρας του δεύτερου κύκλου της σουρεαλιστικής αστυνομικής περιπετειώδους σειράς «Φόνοι στο καμπαναριό».

Τρίτη επιλογή της ημέρας αναδείχθηκε η επανάληψη επεισοδίου του τηλεπαιχνιδιού «Ο Τροχός της τύχης» και, στα αξιοσημείωτα της ημέρας, ήταν η διάκριση στη 10άδα με τα δημοφιλέστερα της Παρασκευής και των δύο δελτίων ειδήσεων του ΣΚΑΪ – μεσημεριανό και βραδινό.

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