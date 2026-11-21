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Μπορεί οι εκλογές να αργούν ακόμα – κυβερνητικές πηγές τις προσδιορίζουν περί τα τέλη Μαΐου –, ωστόσο η εκλογολογία καλά κρατεί και, μάλιστα, φαίνεται ότι πλέον έχει περάσει σε… άλλο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει μια συζήτηση σχετικά με το αν θα γίνει τηλεμαχία των πολιτικών αρχηγών ή όχι. Υπενθυμίζεται ότι πριν από τις εκλογές του Μαΐου του 2023, η ΕΡΤ είχε φιλοξενήσει το debate Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, Κουτσούμπα, Βελόπουλου και Βαρουφάκη, ενώ στις εκλογές του Ιουνίου δεν είχε γίνει debate.

Εν πάση περιπτώσει, σήμερα το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι τρεις πολιτικοί αρχηγοί – ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ., η Μαρία Καρυστιανού, επικεφαλής της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, και ο Αντώνης Σαμαράς, το κόμμα του οποίου ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι θα συμμετάσχει στις εκλογές – βρίσκονται εκτός Βουλής και, λογικά, δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε τηλεμαχία.

Εκτιμάται, λοιπόν, ότι για να αποφευχθούν τέτοιες «χτυπητές» απουσίες δεν πρόκειται να υπάρξει debate. Αν, τώρα, μετά τις εκλογές δεν μπορέσει να σχηματιστεί κυβέρνηση και η χώρα πάει σε νέες κάλπες, τότε αλλάζουν τα δεδομένα – ιδίως αν Τσίπρας, Σαμαράς και Καρυστιανού έχουν μπει στη Βουλή – και ίσως υπάρξει μια νέα συζήτηση σε άλλη βάση περί διεξαγωγής της τηλεμαχίας. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι υπάρχει πολύς «τζόγος» γύρω από το θέμα.

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