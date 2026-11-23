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Σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων εξακολουθούν να καταγράφονται στο Πέραμα, μετά τη σοβαρή ζημιά που υπέστη αγωγός λυμάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, εξαιτίας καθίζησης του οδοστρώματος.

Οι εργασίες αποκατάστασης βρίσκονται σε εξέλιξη, με την Τετάρτη να αποτελεί την πιο αισιόδοξη εκτίμηση για την ολοκλήρωσή τους, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό έχει επιτρέψει τη διέλευση οχημάτων μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις.

Η κατάσταση στην είσοδο του Περάματος παραμένει δύσκολη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας, όταν σημειώθηκε η βλάβη στον αγωγό.

Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα ανά κατεύθυνση, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των οχημάτων

Παρότι κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας παρατηρείται συνεχής ροή οχημάτων, οι περιορισμοί αναμένεται να συνεχίσουν να προκαλούν ταλαιπωρία τόσο στους κατοίκους όσο και σε χιλιάδες εργαζομένους και οδηγούς που μετακινούνται προς και από το Πέραμα και τη Σαλαμίνα.

Αντικατάσταση αγωγού 50 ετών – Εκτεταμένες οι εργασίες

Η ζημιά στον αγωγό είναι εκτεταμένη και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με απλή επισκευή, καθώς απαιτείται η αντικατάσταση τμήματος μήκους περίπου 100 μέτρων. Πρόκειται για αγωγό ηλικίας τουλάχιστον 50 ετών, με διάμετρο που προσεγγίζει το ένα μέτρο, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία των εργασιών.

Τα συνεργεία και οι τεχνικοί καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της βλάβης, ενώ έχουν ήδη προχωρήσει στη δημιουργία προσωρινών παρακαμπτήριων συνδέσεων για τη διοχέτευση των λυμάτων προς τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού της Ψυττάλειας.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση κρίθηκε απαραίτητη ώστε να συνεχιστεί η μεταφορά των λυμάτων και να αποφευχθεί η επιστροφή τους προς το αποχετευτικό δίκτυο της περιοχής, με ό,τι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται για τους κατοίκους.

Εναλλακτική διέλευση μέσω του Ναυστάθμου Σαλαμίνας

Για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, το Πολεμικό Ναυτικό έχει ανοίξει τις πύλες του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, παρέχοντας μια εναλλακτική δυνατότητα μετακίνησης στους οδηγούς που επηρεάζονται από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Η διέλευση πραγματοποιείται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας, ενώ η συγκεκριμένη λύση αποσκοπεί στη διευκόλυνση των κατοίκων και των εργαζομένων που χρειάζεται να μετακινηθούν από και προς την περιοχή.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή αποτελεί προσωρινό μέτρο ανακούφισης και δεν επιλύει το ευρύτερο πρόβλημα της περιορισμένης οδικής πρόσβασης στο Πέραμα.

Αίτημα για δεύτερη οδική πρόσβαση στο Πέραμα

Η νέα κυκλοφοριακή επιβάρυνση επαναφέρει στο προσκήνιο το πάγιο αίτημα των κατοίκων για τη δημιουργία πρόσθετης οδικής διόδου από και προς το Πέραμα, καθώς η Λεωφόρος Δημοκρατίας εξυπηρετεί καθημερινά ιδιαίτερα μεγάλο όγκο οχημάτων.

Στον συγκεκριμένο δρόμο συγκεντρώνεται η κυκλοφορία των κατοίκων του Περάματος και της Σαλαμίνας, ενώ διέρχονται επίσης βαρέα οχήματα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από το λιμάνι του Πειραιά και οχήματα που συνδέονται με τη βιομηχανική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής.

Ο δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Λαγουδάκος, αναφέρθηκε στην έντονη καταπόνηση που δέχεται ο οδικός άξονας λόγω της μεγάλης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.

Η συγκέντρωση τόσο πολλών μετακινήσεων σε έναν περιορισμένο οδικό άξονα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διαχείριση έκτακτων περιστατικών, όπως η συγκεκριμένη καθίζηση.

Μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών, οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν υπομονή, καθώς η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας εξαρτάται από την πρόοδο της αντικατάστασης του κατεστραμμένου αγωγού.

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τους οδηγούς

Σύμφωνα με τις ανακοινωμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η διέλευση Ι.Χ. μέσω του Ναυστάθμου επιτρέπεται από τις 05:00 έως τις 18:00, με είσοδο από την πύλη Φ1 στον Σκαραμαγκά για όσους κατευθύνονται προς Πέραμα και Σαλαμίνα. Για την αντίθετη κατεύθυνση προβλέπεται διέλευση από την πύλη Φ3 προς την πύλη Φ1.

Παράλληλα, προβλέπεται ενισχυμένη παρουσία της Τροχαίας και περιορισμός της κυκλοφορίας βαρέων φορτηγών της COSCO. Οι ρυθμίσεις έχουν ανακοινωθεί για τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, ενώ η εκτίμηση για αποκατάσταση έως την Τετάρτη παραμένει ενδεικτική.

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