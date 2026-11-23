Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα σε τρεις άνδρες για μία θέση πάρκινγκ σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (22/11) σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το επεισόδιο ξεκίνησε αρχικά ανάμεσα σε δύο άνδρες, έναν 53χρονο και έναν 47χρονο για θέση στάθμευσης στην περιοχή του Νέου Ρυσίου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 53χρονος απείλησε και χτύπησε τον 47χρονο. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως ο 53χρονος φέρεται να απείλησε με αιχμηρό αντικείμενο τον άλλο άνδρα.

Στο σημείο προσήλθε και ένας 42χρονος προκειμένου να βοηθήσει τον 47χρονο, όμως φέρεται να δέχτηκε και εκείνος χτυπήματα και απειλές από τον 53χρονο, ενώ ο άνδρας φαίνεται να ανταπέδωσε και να χτύπησε και εκείνος τον 53χρονο.

Αστυνομικοί του ΑΤ Θέρμης συνέλαβαν τα δύο άτομα ηλικίας 53 και 42 ετών. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή, απλή σωματική βλάβη και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στο Θησείο: Απολογείται ο καθ’ ομολογία δράστης – «Κοινό μυστικό» στη γειτονιά η συστηματική κακοποίηση της Μαρίνας

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με ασθενοφόρο που μετέφερε παιδί δύο ετών

Λαμία: Νεκρός για μια εβδομάδα στο σπίτι του ήταν 58χρονος – Τον κατασπάραξαν τα σκυλιά του