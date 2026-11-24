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Στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Η ιδέα της χρονιάς» βρέθηκε ο Αιμίλιος Βουγιουκλάκης το βράδυ της Δευτέρας (23/11), με τους ρεπόρτερ να του θέτουν ερωτήσεις σχετικά με την περιπέτεια υγείας του ξαδέλφου του, Γιάννη Παπαμιχαήλ.

Ο ίδιος θέλησε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, εκφράζοντας τη συμπαράσταση της οικογένειας στον μουσικό, χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είμαστε δίπλα του. Δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Ευχαριστώ πολύ» αρκέστηκε να πει.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ νοσηλεύεται στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν», έπειτα από εισαγγελική παραγγελία. Είχαν προηγηθεί αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προκάλεσαν ανησυχία στους συγγενείς του, οι οποίοι προχώρησαν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λάβει ιατρική φροντίδα.

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