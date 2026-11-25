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Οι ανησυχίες του προηγούμενου καιρού που είχαν εκφραστεί στα δημοσιογραφικά γραφεία των CNN και CBS, στην προ συγχώνευσης εποχή Skydance–WarnerBros Discovery, φαίνεται να επιβεβαιώνονται.

Στις ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει να γίνεται λόγος για «ημέρα της κρίσης στο CNN».

To πρόγραμμα εξορθολογισμού προσωπικού της Skydance, των Ντέιβιντ Έλισον και Ινόν Κράιζ, έφθασε στα δύο- υπο συγχώνευση όπως τονίζεται από πολλά αμερικανικά ΜΜΕ-ειδησεογραφικά μέρη του πολυμεσικού κολοσσού. Η συρρίκνωση του CNN είναι- επισημαίνεται- το εύκολο κομμάτι. Η πραγματική πρόκληση είναι το μέλλον του δικτύου, όπως υποστηρίζεται από αναλυτές του μιντιακού οικοσυστήματος των ΗΠΑ.

Η επιχείρηση… νυστέρι στον μιντιακο γίγαντα Skydance Corp. έχει περάσει στο στάδιο της εφαρμογής τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς Έλισον και Κράιζ πρόσφεραν πακέτα εθελουσίας εξόδου σε περισσότερους από χίλιους εργαζομένους σε CNN και CBS News. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος ενός προγράμματος περικοπής δαπανών ύψους 6 δισ. δολαρίων που εφαρμόζεται στη νεοσύστατη μιντιακή αυτοκρατορία, αλλά λειτουργεί παράλληλα και ως προοίμιο για την πολύ πιο καθοριστική συγχώνευση των δύο ειδησεογραφικών τμημάτων.

Όταν ρωτήθηκε για τα σχέδια αυτά στο συνέδριο DealBook της περασμένης εβδομάδας, ο Έλισον άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο «ανταλλαγής ειδησεογραφικού υλικού» — έναν μάλλον κομψό ευφημισμό για τη σαρωτική ενοποίηση που σχεδόν σίγουρα έχει στο μυαλό του, σημειώνει σε αναλυση του ο ιστότοπος Puck που επικεντρώνεται στο παρασκήνιο των κέντρων εξουσίας και χρήματος.

Σε κάθε περίπτωση, η Μπάρι Γουάις και η ομάδα της προσέφεραν εθελουσία έξοδο στη συντριπτική πλειονότητα των χιλίων και πλέον εργαζομένων του CBS News. Τελικά, λιγότεροι από 100 αποδέχθηκαν την πρόταση, προερχόμενοι κυρίως από τα χαμηλότερα ιεραρχικά κλιμάκια. Οι απώλειες έγιναν πιο έντονα αισθητές στην Ουάσινγκτον και κυρίως στο Λονδίνο, όπου —είτε δελεασμένοι από τα γενναιόδωρα πακέτα αποζημίωσης, είτε πρόθυμοι να ξεφύγουν από το παρασκήνιο και τις εντάσεις που αναπτύχθηκαν με τις αλλαγές που έκανε η Γουάις, είτε απλώς διαβάζοντας τα σημάδια των καιρών— περίπου το ένα τρίτο του γραφείου πήρε τα χρήματα και αποχώρησε. Επισημαίνεται πως το CNN διαθέτει ήδη έναν πανίσχυρο διεθνή μηχανισμό συλλογής ειδήσεων και δεν χρειάζεται εξωτερικός σύμβουλος στρατηγικής και διοικησης για να καταλάβει κανείς πού εντοπίζονται οι επικαλύψεις.

Στο CNN, ο Μαρκ Τόμσον περιόρισε τις προσφορές σε στελέχη από το επίπεδο του αντιπροέδρου (V.P.) και κάτω, τα οποία εργάζονταν στο δίκτυο για τουλάχιστον 15 χρόνια.

Τα καλά νέα ήταν ότι δόθηκε στους βετεράνους η ευκαιρία να αποχωρήσουν με αξιοπρέπεια και ένα αξιόλογο οικονομικό κίνητρο, που περιλάμβανε αποζημίωση τουλάχιστον ενός έτους.

Τα κακά νέα ήταν ότι, σε πολλές περιπτώσεις, οι διευθυντές αναγκάστηκαν να αποδεχθούν τις παραιτήσεις ταλαντούχων εργαζομένων τους οποίους θα προτιμούσαν να κρατήσουν. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια και πικρία: το CNN είναι μια πολύ μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα από το CBS και αυτός ήταν ο πρώτος γύρος εθελουσίας εξόδου από την εποχή της πανδημίας. Ο συνολικός αριθμός όσων αποδέχθηκαν το πακέτο κυμάνθηκε έτσι στις λίγες εκατοντάδες.

«Ο τρόπος που γίνεται είναι εντελώς αδιάκριτος», ανέφερε βετεράνος του CNN σε έκδηλη ανησυχία και προβληματισμό. «Έχει τραβηχτεί μια αυθαίρετη γραμμή και όποιος πληροί τα κριτήρια δικαιούται να φύγει, ανεξάρτητα από το αν έχουμε την πολυτέλεια να τον χάσουμε ή όχι. Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούμε να ξοδεύουμε τόσα χρόνια χτίζοντας προσεκτικά το ανθρώπινο δυναμικό μας… και μετά, μονομιάς, να το πετσοκόβουμε».

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