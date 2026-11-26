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Οι παραστάσεις συνεχίζουν με μεγάλη επιτυχία, ακολουθεί το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων και το Εορταστικό πρόγραμμα 25- 26 και 2/1 στις 15:00

Προπώληση

https://www.ticketservices.gr/event/kyriakes-me-karagkiozi

Αναλυτικά το πρόγραμμα

5η Παράσταση 29/11

Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο

Υπόθεση έργου:

Ο Αγαπημένος μας ήρωας Καραγκιόζης αυτή την φορά αναλαμβάνει την θέση του Χρυσοχόου στο μεγαλύτερο Χρυσοχοείο της πόλης. Μια όμορφη Παριζιάνα -κόρη του Ψυχιάτρου, ιδιοκτήτη της απέναντι κλινικής- περνάει την πόρτα του Χρυσοχοείου για να αγοράσει υπερπολυτελή κοσμήματα. Παριζιάνα ή μεγάλη κλέπτρια; Και πώς ο Καραγκιόζης ξαφνικά κλίνεται στην κλινική; Θα το μάθουμε στον μπερντέ!

6η Παράσταση 6/12

Ο Καραγκιόζης Προφήτης

Υπόθεση έργου:

Ο Ζαρκαζίτ Πασάς φεύγοντας από την ζωή άφησε απλήρωτους τους παλιούς εργαζόμενους του Σεραγίου, με αποτέλεσμα αυτοί να διαμαρτύρονται. Ο γιος του -και νέος Βεζύρης- αποφασίζει να τους εξοφλήσει τα χρωστούμενα ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ο Καραγκιόζης πάντα φτωχός και πεινασμένος, αποφασίζει να υποδυθεί τον εργαζόμενο και με «συνεργό» τον φίλο του Διονύσιο πάνε στο Σεράι να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Ο Πασάς όμως που τους παίρνει είδηση τους βάζει στην φυλακή. Τι θα σκαρφιστεί ο Καραγκιόζης για να καταφέρει με τον Νιόνιο να ξεφύγουν απ την τιμωρία τους; Τα υπόλοιπα επί σκηνής!

7η παράσταση 13/12

Ο Καραγκιόζης στο νησί των Πειρατών

Υπόθεση έργου:

Ετοιμαστείτε να επιβιβαστούμε στο καράβι του καπετάνιου Καραγκιόζη, που μαζί με τον λοστρόμο Μπαρμπαγιώργο σαλπάρουν για ένα τρελό ταξίδι μέχρι το νησί των… πειρατών! Γέλιο, περιπέτεια και απρόοπτα ξεδιπλώνονται πάνω στο πανί του Καραγκιόζη, σε μια παράσταση γεμάτη χιούμορ και εκπαιδευτικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους!

8η παράσταση 20/12

Ο Καραγκιόζης στο ξενοδοχείο με τα τέρατα

Υπόθεση έργου:

Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει να φυλάξει ένα παράξενο ξενοδοχείο, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται! Παράξενοι επισκέπτες, τρομακτικά τέρατα και απρόσμενες περιπέτειες μπλέκουν τον αγαπημένο μας ήρωα σε ξεκαρδιστικές καταστάσεις. Θα καταφέρει να ξεμπλέξει από τις περιπέτειες και να βάλει τάξη στο ξενοδοχείο; Μια πρωτότυπη κωμωδία γεμάτη γέλιο, μυστήριο και εκπλήξεις!

9η παράσταση 27/12

Ο Καραγκιόζης μάγειρας στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβενιόν

Υπόθεση έργου:

Ο Χατζηαβάτης αναλαμβάνει να δουλέψει το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης και να διοργανώσει ένα χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει τον ρόλο του chef, βάζει ποδιά και σκούφο, υποδέχεται όλους τους φίλους με σκοπό να τους ετοιμάσει ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο γεύμα! Μια χριστουγεννιάτικη περιπέτεια γεμάτη γέλιο, εκπλήξεις και απρόοπτα!

10η παράσταση 3/1/27

To μαγεμένο δέντρο και το ξωτικό των Χριστουγέννων

Υπόθεση έργου:

Τα Χριστούγεννα είναι εδώ όμως επικρατεί μεγάλη αναστάτωση! Ένα μεγάλο δέντρο έχει καταληφθεί από ένα σκανταλιάρικο ξωτικό που κάθε βράδυ πειράζει όσους περάσουν από κάτω. Άραγε ο Καραγκιόζης θα καταφέρει να διώξει το σκανταλιάρικο ξωτικό των Χριστουγέννων; Ελάτε να απολαύσετε ένα υπέροχο παραδοσιακό παραμύθι του θεάτρου σκιών, γεμάτο γέλιο & όμορφα διδάγματα για μικρούς & μεγάλους!

«Τα Χριστούγεννα του Καραγκιόζη»

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου στις 15:00

Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 15:00

Σάββατο 2 Ιανουαρίου 15:00

Φέτος τα Χριστούγεννα, ο αγαπημένος μας Καραγκιόζης φοράει τη γιορτινή του στολή και έρχεται για να σκορπίσει γέλιο, ζωντάνια και χριστουγεννιάτικη μαγεία!

Με νέες περιπέτειες, πρωτότυπα σκηνικά και παραδοσιακές φιγούρες, μικροί και μεγάλοι ταξιδεύουν σε έναν κόσμο χαράς, συνεργασίας και φαντασίας.

Ο Χάρης Ψύλλας γεννήθηκε στην Αθήνα το 2009. Έχει παρακολουθήσει από μικρός πολλές παραστάσεις θεάτρου σκιών και έχει μαθητεύσει κοντά σε πολλούς παλιούς και νεότερους Καραγκιοζοπαίχτες αφομοιώνοντας την τέχνη του θεάτρου σκιών – Καραγκιόζη. Σήμερα είναι ένας απ’ τους νεότερους – ίσως ο νεότερος – καλλιτέχνες θεάτρου σκιών με στόχο την διάσωση αυτής της λαϊκής τέχνης με αγάπη και μεράκι για αυτό που κάνει.

Πληροφορίες

Πρόγραμμα παραστάσεων:

29/11 – Ο Καραγκιόζης στο Τρελοκομείο

25 /26 Δεκεμβρίου 15:00

2 / Ιανουαρίου 15:00

Κάθε Κυριακή στις 11:30

Διάρκεια: 60’

Εισιτήρια: ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

7€ γενική είσοδος

5€ άνεργοι, φοιτητές, μαθητές, ομαδικό (άνω των 6 ατόμων)

Δωρεάν εισιτήρια δικαιούνται ΑμεΑ, μέσω επικοινωνίας με το τηλ. κέντρο στο 210 7234567 ή μέσω email στο [email protected] και επιδεικνύοντας την ημέρα της εκδήλωσης ταυτότητα και έγγραφο πιστοποίησης αναπηρίας. Ο συνοδός δικαιούται μειωμένο εισιτήριο στα 5€

https://www.ticketservices.gr/event/kyriakes-me-karagkiozi.

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ευμολπιδών 13, Αθήνα 118 54

τηλ. 210 3454831

E-email: [email protected]



