Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε τη δημιουργία δορυφορικών κέντρων δεδομένων στο Διάστημα, με στόχο την υποστήριξη των αυξανόμενων αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τεχνολογικοί κολοσσοί, συμπεριλαμβανομένων των SpaceX, Google και Blue Origin, αναπτύσσουν φιλόδοξα προγράμματα για την τοποθέτηση επεξεργαστών και υποδομών σε χαμηλή γήινη τροχιά.

Η SpaceX προγραμματίζει την ανάπτυξη του αστερισμού Starmind, ο οποίος θα διαχειρίζεται τεράστιο όγκο δεδομένων μέσω συνεργασίας με την εταιρεία Nvidia.

Η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία προειδοποιεί ότι η μαζική εκτόξευση δορυφόρων θα εμποδίσει σοβαρά τις αστρονομικές παρατηρήσεις και θα προκαλέσει περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οι εταιρείες επιδιώκουν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο Διάστημα, η οποία κρίνεται πολύ αποδοτικότερη από τις επίγειες πηγές για τη λειτουργία των συστημάτων.

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Η κυβέρνηση Τραμπ ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων στο Διάστημα, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην αστρονομία και το περιβάλλον.

Η κυβέρνηση Τραμπ έδωσε το πράσινο φως στην SpaceX για την τοποθέτηση έως και ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε τροχιά, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην επιστημονική κοινότητα για τις επιπτώσεις στον νυχτερινό ουρανό και στο μέλλον του πλανήτη.

Η μεγάλη κούρσα για τα κέντρα δεδομένων στο Διάστημα

Από τον περασμένο χρόνο πολλαπλασιάζονται τα σχέδια τεχνολογικών κολοσσών για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε τροχιά, με στόχο την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην κούρσα συμμετέχουν:

SpaceX: Με τον δορυφορικό αστερισμό Starmind.

Με τον δορυφορικό αστερισμό Starmind. Google: Με το πρόγραμμα Suncatcher.

Με το πρόγραμμα Suncatcher. Blue Origin: Με το Project Sunrise, για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC).

Με το Project Sunrise, για το οποίο έχει υποβάλει αίτηση στην αμερικανική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών (FCC). Starcloud: Η οποία κατάφερε να θέσει σε λειτουργία προηγμένο επεξεργαστή GPU από δορυφόρο στα τέλη του 2025.

Αντίστοιχο τεχνολογικό επίτευγμα σημείωσε και η Google τον Οκτώβριο.

Το φιλόδοξο σχέδιο του Έλον Μασκ

Ο αστερισμός Starmind της SpaceX «θα διαχειρίζεται τεράστιες ποσότητες δεδομένων που προορίζονται για χρήση στη Γη», σύμφωνα με την FCC.

Η άδεια προς την εταιρεία ισχύει μέχρι το 2040, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της αμερικανικής ρυθμιστικής αρχής.

«Η Αμερική οδηγεί τον κόσμο σε μία εποχή super intelligence (υπερνοημοσύνης)», δήλωσε ο πρόεδρος της FCC, υιοθετώντας τον όρο που χρησιμοποιεί ο Ντόναλντ Τραμπ για να περιγράψει την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Κατά τον ίδιο, τα κέντρα δεδομένων θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα.

Η SpaceX διαθέτει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς έχει τους δικούς της εκτοξευτές, οι οποίοι έχουν ήδη πραγματοποιήσει εκατοντάδες αποστολές.

Τον Αύγουστο, ο Έλον Μασκ είχε προαναγγείλει την πρώτη τοποθέτηση σε τροχιά για το τέταρτο τρίμηνο του 2027, καθώς και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του δικτύου το 2028.

Πώς θα λειτουργούν τα διαστημικά data centers

Η SpaceX έχει συνάψει συμφωνία με την Nvidia, η οποία θα παράσχει επεξεργαστές τελευταίας γενιάς Vera Rubin, ειδικά σχεδιασμένους για λειτουργία στο Διάστημα.

Τα περισσότερα προγράμματα διαστημικών κέντρων δεδομένων βασίζονται σε παρόμοιο σχεδιασμό, με βασικά χαρακτηριστικά:

Τη δημιουργία αστερισμών δορυφόρων σε χαμηλή γήινη τροχιά (LEO).

Τη μικρή απόσταση μεταξύ των δορυφόρων, ώστε να εξασφαλίζεται αξιόπιστη επικοινωνία.

Την επεξεργασία και τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων προς τη Γη.

Στην περίπτωση του Starmind, οι δορυφόροι θα επικοινωνούν με το υφιστάμενο δίκτυο Starlink της SpaceX, μέσω του οποίου θα αποστέλλονται τα δεδομένα στη Γη.

Άλλα ανταγωνιστικά δίκτυα προβλέπουν την απευθείας λήψη και αποστολή δεδομένων μέσω λέιζερ.

Οι τεχνολογικές προκλήσεις και οι κίνδυνοι

Παρά τις φιλόδοξες εξαγγελίες, σημαντικά τεχνικά ζητήματα παραμένουν άλυτα.

Μεταξύ των βασικότερων προκλήσεων που επισημαίνουν οι ειδικοί είναι:

Η ανθεκτικότητα των επεξεργαστών στα αυξημένα επίπεδα διαστημικής ακτινοβολίας.

Η διαχείριση των ακραίων θερμοκρασιών.

Ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από διαστημικά συντρίμμια.

Η προστασία του εξοπλισμού από μικρομετεωρίτες.

«Θλίψη και συντριβή» από τους αστρονόμους

Η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία (AAS) εξέφρασε «θλίψη και συντριβή» για την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ, προειδοποιώντας για τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η μαζική ανάπτυξη δορυφόρων στην αστρονομική έρευνα.

«Ο (δορυφορικός) αστερισμός που προτείνεται θα θέσει σε μεγάλο κίνδυνο δεκαετίες ομοσπονδιακών επενδύσεων στις αστρονομικές εγκαταστάσεις, καθώς και την ικανότητα των αστρονόμων και του κοινού να επωφεληθούν από αυτές και να μελετήσουν τον νυκτερινό ουρανό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την AAS, ο νέος αστερισμός θα περιλαμβάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα αντικείμενα, τα οποία θα είναι κατά συνέπεια φωτεινότερα.

Οι δορυφόροι ενδέχεται να παραμένουν ορατοί ως εξαιρετικά φωτεινά αντικείμενα για μεγάλα χρονικά διαστήματα στον νυχτερινό ουρανό, δυσχεραίνοντας τις αστρονομικές παρατηρήσεις.

Από την πλευρά του, ο Jan Hasselman, επικεφαλής δικηγόρος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Earthjustice, προειδοποιεί:

«Η μαζική διασπορά δορυφόρων στο Διάστημα έχει άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων καθώς και στο μέλλον του πλανήτη μας».

Γιατί οι τεχνολογικοί κολοσσοί στρέφονται στο Διάστημα

Παρά τις αντιδράσεις και τις τεχνικές δυσκολίες, το Διάστημα προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση κέντρων δεδομένων σε σχέση με τη Γη, κυρίως στον τομέα της ενέργειας.

Χάρη σε κατάλληλη τροχιά συγχρονισμένη με τον Ήλιο, ένας δορυφόρος μπορεί να συλλέγει ηλιακή ενέργεια συνεχώς, με αποδοτικότητα που μπορεί να είναι έως και οκτώ φορές μεγαλύτερη από την αντίστοιχη στο έδαφος.

Ωστόσο, η προοπτική της τοποθέτησης ενός εκατομμυρίου δορυφόρων σε τροχιά αναδεικνύει ένα κρίσιμο δίλημμα: κατά πόσο η τεχνολογική πρόοδος και η ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν να συμβαδίσουν με την προστασία του διαστημικού περιβάλλοντος και της αστρονομικής έρευνας.

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