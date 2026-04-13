Η παγίδα των χαμηλών εισφορών και το μέλλον των 800 ευρώ

Η διαχρονική τάση των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών να επιλέγουν την κατώτατη δυνατή ασφαλιστική κλάση φαίνεται να παγιώνεται, δημιουργώντας μια «βραδυφλεγή βόμβα» στο κοινωνικοοικονομικό οικοδόμημα της χώρας.

Για το έτος 2026, τα στοιχεία του ΕΦΚΑ αποκαλύπτουν μια σκληρή πραγματικότητα: Σχεδόν οκτώ στους δέκα μη μισθωτούς (ποσοστό που αγγίζει το 80%) επέλεξαν την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, θυσιάζοντας το μελλοντικό τους εισόδημα για χάρη της τρέχουσας ρευστότητας.

Το αποτύπωμα των αριθμών

Σε ένα σύνολο 1,6 εκατομμυρίων ασφαλισμένων, η συντριπτική πλειονότητα παραμένει εγκλωβισμένη στη βάση της εισφοροδοτικής κλίμακας. Μόλις 400.000 επαγγελματίες αποφάσισαν να επενδύσουν σε υψηλότερες κατηγορίες, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο της συνταξιοδοτικής φτώχειας. Η επιλογή της πρώτης κατηγορίας μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή ανακούφιση στον μηνιαίο οικογενειακό προϋπολογισμό, όμως το τίμημα μακροπρόθεσμα είναι βαρύ.

Σύμφωνα με τις αναλογιστικές μελέτες, ένας επαγγελματίας που παραμένει στην πρώτη κατηγορία για 40 ολόκληρα έτη, θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια σύνταξη που μόλις θα προσεγγίζει τα 800 ευρώ μικτά. Το ποσό αυτό, αν αναλογιστεί κανείς τον πληθωρισμό και το κόστος διαβίωσης σε βάθος δεκαετιών, οριακά καλύπτει τις βασικές ανάγκες διαβίωσης.

Το χάσμα μεταξύ κατηγοριών

Η διαφορά μεταξύ των επιλογών είναι χαώδης και αναδεικνύει την «αξία» της υψηλότερης εισφοράς ως επένδυση:

Μετά από 40 έτη, η σύνταξη ανέρχεται στα 800 ευρώ. 6η κατηγορία: Με τα ίδια ακριβώς έτη ασφάλισης, η σύνταξη εκτοξεύεται στα 1.800 ευρώ μικτά.

Η απόκλιση των 1.000 ευρώ μηνιαίως αναδεικνύει το γεγονός ότι το ασφαλιστικό σύστημα λειτουργεί ανταποδοτικά. Ωστόσο, η έλλειψη εμπιστοσύνης στο σύστημα, η υψηλή φορολογία και το αυξημένο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων ωθούν τους επαγγελματίες στην «ελάχιστη προσπάθεια».

Η δραματική κατάσταση των αγροτών

Ακόμη πιο δυσοίωνη είναι η εικόνα για τον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες που επιμένουν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία απειλούνται με επίπεδα διαβίωσης κάτω από το όριο της φτώχειας, καθώς η αναμενόμενη σύνταξή τους δεν ξεπερνά τα 250 ευρώ το μήνα. Αντιθέτως, η μετάβαση στην έκτη κατηγορία – αν και απαιτεί μεγαλύτερη θυσία σήμερα – θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια σύνταξη της τάξης των 670 ευρώ μικτά.

Συμπεράσματα και προκλήσεις

Η εμμονή στις χαμηλές εισφορές δεν είναι απλώς μια ατομική επιλογή, αλλά ένα συλλογικό πρόβλημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες συχνά αντιμετωπίζουν τις ασφαλιστικές εισφορές ως έναν επιπλέον «φόρο» και όχι ως μια αποταμίευση για το γήρας.

Είναι σαφές ότι αν δεν υπάρξει ενημέρωση για την ανταποδοτικότητα του συστήματος ή αν δεν βελτιωθούν τα καθαρά εισοδήματα ώστε να επιτρέπουν υψηλότερες εισφορές, η επόμενη γενιά συνταξιούχων θα αποτελείται από χιλιάδες πολίτες που, παρά τις δεκαετίες εργασίας, θα ζουν με επιδόματα που θυμίζουν βοηθήματα κοινωνικής πρόνοιας και όχι ανταποδοτικές συντάξεις.

