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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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12.10.2026 13:43

Eurostat: Πάνω από τους μισούς Έλληνες δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν έκτακτα έξοδα το 2025

12.10.2026 13:43
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Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η νέα έρευνα για την κατάσταση των νοικοκυριών στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat

Η χώρα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την αδυναμία κάλυψης απρόβλεπτων οικονομικών εξόδων, καθώς το 50,5% του πληθυσμού δηλώνει ότι δεν διαθέτει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να ανταποκριθεί σε μια έκτακτη δαπάνη

Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται στο 29,2%.

Η αδυναμία αντιμετώπισης απρόβλεπτων εξόδων αποτελεί σημαντικό δείκτη οικονομικής ευημερίας, καθώς αποτυπώνει κατά πόσο ένα νοικοκυριό μπορεί να ανταποκριθεί σε έκτακτες ανάγκες χωρίς να οδηγηθεί σε οικονομική δυσχέρεια, τονίζεται στην έρευνα. 

Τέτοιες δαπάνες μπορεί να αφορούν μια επισκευή στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο, μια επείγουσα ιατρική ανάγκη ή την αντικατάσταση μιας βασικής οικιακής συσκευής.

Σύμφωνα με την έκδοση Key figures on Europe 2026 της Eurostat, το 2025 η Ελλάδα βρέθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, με ποσοστό 50,5%. Ακολούθησαν η Λετονία με 43,7%, η Βουλγαρία με 42,4% και η Λιθουανία με 41,1%. 

Αντίθετα, στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό ήταν αισθητά χαμηλότερο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σχεδόν τρεις στους δέκα κατοίκους δεν μπορούσαν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη.

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