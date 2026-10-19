Στεγαστική ασφυξία στην Ελλάδα: Μόλις 316 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους – Στην Αθήνα το μέσο ενοίκιο ξεπερνά έναν ολόκληρο μισθό!

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Η απόκτηση κατοικίας αλλά και η απλή ενοικίαση ενός σπιτιού στην Ελλάδα εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές δοκιμασίες.

Η περιορισμένη προσφορά ακινήτων, σε συνδυασμό με τη διαρκή άνοδο των τιμών, έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό περιβάλλον για τα νοικοκυριά, καθιστώντας τη στέγη απλησίαστο όνειρο για χιλιάδες πολίτες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Deloitte, η δομική ρίζα του προβλήματος στην ελληνική αγορά ακινήτων εντοπίζεται στο μεγάλο έλλειμμα προσφοράς.

Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 316 κατοικίες ανά 1.000 κατοίκους, την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στις 475 κατοικίες. Χαμηλοί ρυθμοί ανέγερσης: Παρά το γεγονός ότι εκτιμάται πως θα κατασκευαστούν περίπου 30.000 νέες κατοικίες, η αναλογία αυτή μεταφράζεται σε μόλις 2,88 νέα ακίνητα ανά 1.000 κατοίκους.

Το πρόβλημα λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται η συντριπτική πλειονότητα της ζήτησης. Η υστέρηση στην οικοδομική δραστηριότητα σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση πυροδοτεί συνεχείς αυξήσεις στις τιμές, ιδιαίτερα στα νεόδμητα ακίνητα.

Αθήνα: Όταν το ενοίκιο «καταπίνει» τον μισθό

Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στην αγορά των ενοικίων αποτυπώνεται εφιαλτική. Έρευνα του Deutsche Bank Research Institute (που παρουσιάζει το Euronews) κατατάσσει την ελληνική πρωτεύουσα ανάμεσα στις πιο ακριβές και απρόσιτες πόλεις της Ευρώπης για τους ενοικιαστές:

Μέσος καθαρός μισθός στην Αθήνα: 1.156 ευρώ.

Μέσο ενοίκιο κατοικίας 3 δωματίων στο κέντρο: 1.164 ευρώ.

Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος χρειάζεται περισσότερο από το 100% του μισθού του αποκλειστικά και μόνο για τη στέγαση.

Ακόμη και στην περίπτωση ενός ζευγαριού με δύο μέσους μισθούς (συνολικό διαθέσιμο εισόδημα 2.312 ευρώ), μετά την πληρωμή του ενοικίου απομένουν μόλις 1.148 ευρώ για την κάλυψη των λογαριασμών ενέργειας, των τροφίμων, των μετακινήσεων και των υποχρεώσεων των παιδιών, καθιστώντας την αποταμίευση αδύνατη.

Η εικόνα στη Νότια Ευρώπη και τον κόσμο

Η Αθήνα δεν είναι η μόνη που βιώνει τη στεγαστική κρίση, καθώς σε συνολικά 11 ευρωπαϊκές πόλεις το ενοίκιο ξεπερνά τον μέσο μηνιαίο μισθό:

Λισαβόνα: Μέσος μισθός 1.408€ – Μέσο ενοίκιο 2.561€.

Βαρκελώνη: Μέσος μισθός 2.096€ – Μέσο ενοίκιο 2.359€.

Μαδρίτη: Μέσος μισθός 2.196€ – Μέσο ενοίκιο 2.489€.

Ρώμη: Μέσος μισθός 1.745€ – Μέσο ενοίκιο 2.224€.

Μιλάνο: Μέσο ενοίκιο πάνω από 3.100€.

Στην απέναντι όχθη, η Ζυρίχη (9.140€), η Γενεύη (8.783€) και το Σαν Φρανσίσκο (7.992€) ηγούνται της παγκόσμιας κατάταξης των 69 πόλεων με τους υψηλότερους καθαρούς μισθούς.

Οπως έχει η κατάρα στάση με τη συνεχή αύξηση των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων με ρυθμούς ταχύτερους από τον πληθωρισμό οι νεότερες γενιές απομακρύνονται όλο και περισσότερο από το όνειρο πλέον της ιδιοκατοίκησης. Η πρόσβαση στη στέγη μετατράπηκε σε προνόμιο για λίγους. Για το λόγο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων που δεν θα περιορίζονται μόνο στην ενίσχυση της οικοδομής, αλλά θα αυξήσουν ουσιαστικά την προσφορά προσιτών κατοικιών στην αγορά.

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