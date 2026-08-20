METKA: Αποκτά το 49% της ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική και ενισχύει τη θέση της στα μεγάλα έργα υποδομών

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Σε μια κίνηση που ενισχύει τις δυνατότητές της στην εκτέλεση μεγάλων κατασκευαστικών έργων προχωρά η METKA, αποκτώντας το 49% της ΚΟΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. Η συμφωνία προσθέτει στον όμιλο πρόσβαση σε κρίσιμη χωματουργική δυναμικότητα, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη σημαντικός αριθμός έργων υποδομής και ιδιωτικών αναπτύξεων.

Η συμφωνία αφορά μειοψηφική συμμετοχή και δεν προβλέπει αλλαγή της διοίκησης ή της λειτουργικής αυτονομίας της ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική. Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένα δικαιώματα εταιρικής διακυβέρνησης για τη METKA και πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μετόχων.

Η ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική δραστηριοποιείται σε ένα ιδιαίτερα κρίσιμο κομμάτι της κατασκευαστικής αλυσίδας, καθώς εξειδικεύεται σε χωματουργικές εργασίες, εκσκαφές, επιχωματώσεις και προετοιμασία εργοταξίων. Οι συγκεκριμένες εργασίες αποτελούν βασικό στάδιο τόσο για μεγάλα δημόσια έργα υποδομών όσο και για σύνθετες ιδιωτικές αναπτύξεις.

Γιατί επενδύει στην ΚΟΣΜΟ

Η επιλογή της METKA να αποκτήσει το 49% συνδέεται άμεσα με την προσπάθειά της να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο σε κρίσιμα στάδια υλοποίησης των έργων που αναλαμβάνει.

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξημένο κόστος, ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό και πιέσεις στα χρονοδιαγράμματα, η εξασφάλιση διαθέσιμου εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Μέσω της συμμετοχής στην ΚΟΣΜΟ, η METKA επιδιώκει να περιορίσει μέρος αυτών των κινδύνων και να βελτιώσει τον συντονισμό των εργασιών στα εργοτάξια.

Στόχος είναι ένα περισσότερο ολοκληρωμένο μοντέλο εκτέλεσης των έργων, που θα επιτρέπει καλύτερο προγραμματισμό, μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων και καλύτερη εικόνα τόσο για το τελικό κόστος όσο και για τους χρόνους παράδοσης.

Πρακτικά, η κίνηση ενισχύει την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων της METKA, χωρίς ωστόσο να οδηγεί σε πλήρη εξαγορά της ΚΟΣΜΟ Κατασκευαστική.

Ενίσχυση στον κατασκευαστικό κλάδο

Η συμφωνία εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης της METKA στις υποδομές και τις κατασκευές.

Η εταιρεία, θυγατρική της METLEN Energy & Metals PLC, έχει ενισχύσει την παρουσία της στην ελληνική κατασκευαστική αγορά, συμμετέχοντας στην εκτέλεση έργων υποδομής αλλά και μεγάλων κτιριακών projects.

Η συμμετοχή σε μια εξειδικευμένη εταιρεία χωματουργικών έργων αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η προετοιμασία του εργοταξίου αποτελεί ένα από τα πρώτα και κρίσιμα στάδια κάθε μεγάλης κατασκευής. Καθυστερήσεις σε αυτή τη φάση μπορούν να μεταφερθούν σε ολόκληρο το χρονοδιάγραμμα ενός έργου και να αυξήσουν σημαντικά το κόστος.

Με την ΚΟΣΜΟ να διατηρεί τη διοικητική και λειτουργική της αυτονομία, η METKA αποκτά στρατηγική πρόσβαση στις δυνατότητες της εταιρείας χωρίς να αλλάζει το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας της.

Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο έντονης κινητικότητας στις ελληνικές κατασκευές, όπου οι μεγάλοι όμιλοι επιχειρούν να ενισχύσουν την επιχειρησιακή τους επάρκεια ενόψει του σημαντικού όγκου έργων που βρίσκεται είτε σε εξέλιξη είτε σε φάση σχεδιασμού.

Υπό αυτή την έννοια, η απόκτηση του 49% της ΚΟΣΜΟ δεν αποτελεί απλώς μια χρηματοοικονομική συμμετοχή. Δίνει στη METKA μεγαλύτερη πρόσβαση σε πόρους και τεχνογνωσία που απαιτούνται ήδη από την έναρξη ενός εργοταξίου, με στόχο να μειωθούν οι εξαρτήσεις από τρίτους και να περιοριστούν οι κίνδυνοι καθυστερήσεων και υπερβάσεων κόστους στα μεγάλα έργα.

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