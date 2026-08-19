Πλαστικά Κρήτης: Συμφωνία για εξαγορά στο Μαρόκο – Στόχος η ενίσχυση της διεθνούς παραγωγικής παρουσίας

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Σε διαδικασία διεύρυνσης της παραγωγικής της παρουσίας στη Βόρεια Αφρική βρίσκεται η Πλαστικά Κρήτης, έχοντας υπογράψει Επιστολή Πρόθεσης (Letter of Intent – LoI) για την εξαγορά του 100% της μαροκινής Naturplas Industrial SARL (NPI).

Η εταιρεία-στόχος δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικών φύλλων που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη θερμοκηπίων και για άλλες εφαρμογές στον αγροτικό τομέα, διαθέτοντας βιομηχανική μονάδα στο Τετουάν.

Η NPI έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2026 εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα φθάσει τα 20 εκατ. ευρώ. Εφόσον επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη, η αύξηση των πωλήσεων σε ετήσια βάση θα προσεγγίσει το 60%.

Στις αρχές του 2026 η μαροκινή εταιρεία ολοκλήρωσε επένδυση σε νέο παραγωγικό εξοπλισμό, μέσω της οποίας υπερδιπλασιάζεται η παραγωγική της δυναμικότητα. Η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί έναν από τους παράγοντες που δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της τα επόμενα χρόνια.

Η σημασία της αγοράς του Μαρόκου

Για την Πλαστικά Κρήτης, η σχεδιαζόμενη συναλλαγή εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της διεθνούς παραγωγικής βάσης του ομίλου και της παρουσίας του σε αγορές με αναπτυξιακές προοπτικές.

Το Μαρόκο διαθέτει σημαντική εγχώρια αγορά για προϊόντα που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή, ενώ, σύμφωνα με την ελληνική εισηγμένη, παρουσιάζει ανταγωνιστικό κόστος σε πρώτες ύλες, ενέργεια και εργασία.

Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της χώρας και το δίκτυο εμπορικών συμφωνιών που διαθέτει μπορούν να λειτουργήσουν ως βάση για την ανάπτυξη εξαγωγών προς διαφορετικές αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, η παραγωγική μονάδα της NPI μπορεί να εξυπηρετήσει, πέραν της τοπικής αγοράς, προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τοποθετείται εντός του επόμενου τριμήνου, ενώ το τελικό τίμημα της συναλλαγής δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Η αξία της θα προσδιοριστεί με βάση συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία της Naturplas Industrial.

Η Πλαστικά Κρήτης αναμένεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για τα επόμενα στάδια και την ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.

Αύξηση κεφαλαίου και μέρισμα

Η κίνηση στο Μαρόκο έρχεται σε συνέχεια εταιρικών αποφάσεων που έλαβε η Πλαστικά Κρήτης τους προηγούμενους μήνες.

Τον Ιούνιο του 2026 η εταιρεία προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 19,986 εκατ. ευρώ, μέσω αύξησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής στα 1,71 ευρώ. Μετά τη σχετική μεταβολή, το μετοχικό κεφάλαιο της Πλαστικά Κρήτης ανέρχεται σε 46,818 εκατ. ευρώ.

Είχε προηγηθεί, τον Μάιο, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, η οποία ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή για την οικονομική χρήση του 2025.

Στην ίδια Γενική Συνέλευση το διοικητικό συμβούλιο είχε εισηγηθεί και τη διάθεση καθαρών κερδών ύψους 1,046 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο ποσό, το οποίο σύμφωνα με τους κανόνες των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είχε ληφθεί υπόψη στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2025, προοριζόταν για καταβολή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που συμμετείχαν στην υλοποίηση ή στην παρακολούθηση της στρατηγικής της εταιρείας.

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