METLEN: Εξαγοράζει τη Joule και ενισχύει την τεχνολογική της παρουσία στη διαχείριση ενεργειακών χαρτοφυλακίων

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Στην εξαγορά της ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού Joule προχωρά η METLEN, ενισχύοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της ψηφιακής διαχείρισης και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συστημάτων αποθήκευσης.

Κεντρικό στοιχείο της συμφωνίας αποτελεί η απόκτηση της πλατφόρμας jHub, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Joule και χρησιμοποιείται για την απομακρυσμένη εποπτεία, τον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση ενεργειακών χαρτοφυλακίων.

Μέσω της πλατφόρμας είναι δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας σταθμών σε πραγματικό χρόνο, η βελτίωση των προβλέψεων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η απομακρυσμένη εφαρμογή εντολών περιορισμού της παραγωγής. Παράλληλα, το jHub διαθέτει ψηφιακό περιβάλλον μέσω του οποίου μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες και δεδομένα προς τους συνεργαζόμενους παραγωγούς.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον σχεδιασμό της METLEN για μεγαλύτερη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στη διαχείριση ενεργειακών χαρτοφυλακίων, σε μια περίοδο κατά την οποία η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ δημιουργεί νέες απαιτήσεις για την εξισορρόπηση και την εμπορική διαχείριση της παραγωγής.

Χαρτοφυλάκιο 3 GW σε ΑΠΕ

Η νέα τεχνολογική υποδομή πρόκειται να αξιοποιηθεί και από τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της METLEN, ο οποίος διαχειρίζεται σήμερα περίπου 1.450 σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου ανέρχεται σε περίπου 3 GW και περιλαμβάνει τις βασικές τεχνολογίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Το τελευταίο διάστημα στο χαρτοφυλάκιο προστέθηκαν και οι δύο πρώτοι σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 378 MW, διευρύνοντας το αντικείμενο της δραστηριότητας πέρα από την εκπροσώπηση των μονάδων παραγωγής.

Παράλληλα, η METLEN έχει επεκτείνει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτός Ελλάδας. Ο ΦοΣΕ παρέχει ήδη υπηρεσίες εκπροσώπησης παραγωγών στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας και της Ρουμανίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για είσοδο και στην αγορά της Βουλγαρίας.

Το στοίχημα των περικοπών παραγωγής

Η εξαγορά πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξημένες περικοπές παραγωγής από μονάδες ΑΠΕ και η εμφάνιση αρνητικών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας καθιστούν σημαντικότερη τη δυνατότητα άμεσης παρακολούθησης και διαχείρισης της παραγωγής.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ενσωμάτωση του jHub δίνει στη METLEN τη δυνατότητα να διαθέτει εσωτερικά την τεχνολογία που απαιτείται για την εποπτεία των ενεργειακών χαρτοφυλακίων της σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη διαχείριση των μονάδων ΑΠΕ και αποθήκευσης, αλλά και η ταχύτερη προσαρμογή της παραγωγής στις συνθήκες που επικρατούν κάθε στιγμή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πλατφόρμα δημιουργεί επίσης τη βάση για την ανάπτυξη πρόσθετων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων εφαρμογές διαχείρισης συστημάτων αποθήκευσης, λύσεις για κατανεμόμενες μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και εργαλεία εμπορικής διαχείρισης υβριδικών χαρτοφυλακίων που συνδυάζουν παραγωγή ΑΠΕ και αποθήκευση.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στους παραγωγούς

Η ενσωμάτωση της Joule επηρεάζει και το μοντέλο υπηρεσιών που παρέχει η METLEN στους παραγωγούς που εκπροσωπεί στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας.

Μέσω του ψηφιακού περιβάλλοντος της πλατφόρμας, οι παραγωγοί θα μπορούν να έχουν εικόνα της λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους σε πραγματικό χρόνο, καθώς και πρόσβαση σε εργαλεία αναφορών και ανάλυσης δεδομένων.

Παράλληλα, η τεχνολογική υποδομή μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη υπηρεσιών ενεργειακής ευελιξίας, οι οποίες αποκτούν μεγαλύτερη σημασία καθώς αυξάνεται η συμμετοχή των συστημάτων αποθήκευσης στην αγορά.

Η συμφωνία προβλέπει, τέλος, τη διατήρηση και αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του υφιστάμενου ανθρώπινου δυναμικού της Joule. Οι ομάδες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη προϊόντων, τη μηχανική και το go-to-market θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην εξέλιξη των σχετικών τεχνολογικών λύσεων, έχοντας πλέον την υποστήριξη της METLEN.

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