Το «αντίο» του Steven Tyler των Aerosmith στην Hayden Panettiere και το ντουέτο τους στο «Nashville»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τη Χέιντεν Πανετιέρ αποχαιρέτησε δημόσια ο Στίβεν Τάιλερ. Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών είχαν συνεργαστεί στη δημοφιλή σειρά «Nashville».

Ο frontman των Aerosmith έπαιξε με την Πανετιέρ σε επεισόδιο που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, όπου οι δύο τους ερμήνευσαν μαζί το «Crazy» της Πάτσι Κλάιν.

Μιλώντας στο TMZ, ο Τάιλερ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της ηθοποιού, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στη μητέρα της: «Ήταν μια αγαπημένη μου φίλη, την αγαπούσα πολύ και λυπάμαι για τη μαμά της. Πολλή αγάπη σε εκείνη», είπε.

Aerosmith's Steven Tyler pays memorial to late Nashville co-star and 'dear friend' Hayden Panettiere following her tragic death at 36 https://t.co/ttDJg9sD7U — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 19, 2026

Τη χρονιά που προβλήθηκε το επεισόδιο με την κοινή τους εμφάνιση, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την ηθοποιό, λέγοντας στο Entertainment Weekly:

«Είναι πραγματικά επαγγελματίας τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των ηχογραφήσεων όσο και εκτός πλατό. Η Χέιντεν είναι διαμάντι», είχε δηλώσει.

Διαβάστε επίσης:

Κριτική ταινίας: «Ο λαβύρινθος του Πάνα»- Ένα παραμύθι, τόσο αληθινό

«Fast Forever»: Αντίστροφη μέτρηση για τα γυρίσματα της τελευταίας ταινίας «Fast & Furious» – Τι αποκάλυψε ο Vin Diesel (videos)

«Digger»: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Λονδίνο για την ταινία των Alejandro G. Iñárritu και Tom Cruise (photo/video)