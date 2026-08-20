Το «αντίο» του Steven Tyler των Aerosmith στην Hayden Panettiere και το ντουέτο τους στο «Nashville»

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Τη Χέιντεν Πανετιέρ αποχαιρέτησε δημόσια ο Στίβεν Τάιλερ. Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 36 ετών είχαν συνεργαστεί στη δημοφιλή σειρά «Nashville».
Ο frontman των Aerosmith έπαιξε με την Πανετιέρ σε επεισόδιο που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015, όπου οι δύο τους ερμήνευσαν μαζί το «Crazy» της Πάτσι Κλάιν.
Μιλώντας στο TMZ, ο Τάιλερ εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια της ηθοποιού, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στη μητέρα της: «Ήταν μια αγαπημένη μου φίλη, την αγαπούσα πολύ και λυπάμαι για τη μαμά της. Πολλή αγάπη σε εκείνη», είπε.
Τη χρονιά που προβλήθηκε το επεισόδιο με την κοινή τους εμφάνιση, ο τραγουδιστής είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για την ηθοποιό, λέγοντας στο Entertainment Weekly:
«Είναι πραγματικά επαγγελματίας τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και των ηχογραφήσεων όσο και εκτός πλατό. Η Χέιντεν είναι διαμάντι», είχε δηλώσει.
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