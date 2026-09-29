Ο Τραμπ αποκοιμήθηκε κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο – Οι αντιδράσεις και η διάψευση του Λευκού Οίκου

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Ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο, προκαλώντας σχόλια και αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λίγο νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει σχέδια για την κατασκευή νέου χαλυβουργείου αξίας 15 δισ. δολαρίων στην Αϊόβα, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή το 2030 και να δημιουργήσει 1.750 μόνιμες θέσεις εργασίας.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το έργο δεν θα είχε πραγματοποιηθεί ποτέ «υπό τον νυσταγμένο Τζο Μπάιντεν», επαναλαμβάνοντας το παρατσούκλι που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια για τον προκάτοχό του. Στη συνέχεια, άλλοι αξιωματούχοι πήραν διαδοχικά τον λόγο.

Σε βίντεο και φωτογραφίες από την εκδήλωση, ο Τραμπ φαίνεται να γέρνει το κεφάλι του προς τα δεξιά, με τα μάτια του κλειστά και το κεφάλι του στραμμένο προς τα κάτω.

Trump appears to be completely passed out asleep during his 2pm Oval Office announcement pic.twitter.com/Mvp11umdb8 — Headquarters (@HQNewsNow) September 28, 2026

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός πρόεδρος καταγράφεται σε παρόμοια στάση. Επικριτές του έχουν υποστηρίξει και στο παρελθόν ότι αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια δημόσιων εκδηλώσεων, κάτι που τόσο ο ίδιος, όσο και ο Λευκός Οίκος έχουν αρνηθεί.

Trump: Sleepy Joe Biden, have you heard of him? pic.twitter.com/ppHnm7ZyJT — Acyn (@Acyn) September 28, 2026

Οι αντιδράσεις

Ο Χάντερ Μπάιντεν, γιος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, δημοσίευσε στο X στιγμιότυπο από τη συγκεκριμένη στιγμή, γράφοντας: «Ποιος είναι ο “Νυσταγμένος”;».

Στο ίδιο κλίμα, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, σχολίασε ειρωνικά την εμφάνιση του Τραμπ, με ανάρτηση στον λογαριασμό του «γραφείου Τύπου» του στο X, γράφοντας: «Ο Πρόεδρος Μακόνελ φαίνεται υπέροχος», αναφερόμενος στον γερουσιαστή Μιτς Μακόνελ, ο οποίος επανεμφανίστηκε πρόσφατα στην Ουάσινγκτον, μετά από εβδομάδες ανάρρωσης λόγω πτώσης.

President McConnell is looking great https://t.co/KbkLPwUt2D — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) September 29, 2026

Από την άλλη πλευρά, η δημοσιογράφος Μόλι Τζονγκ-Φαστ αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, γράφοντας ότι ο Τραμπ φαινόταν να έχει αποκοιμηθεί ενώ μιλούσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ. «Προς υπεράσπιση του Τραμπ, ο Χάουαρντ είναι πάρα πολύ βαρετός», έγραψε.

In trumps defense howard is very very boring https://t.co/1Ym1Ln1tQG — Molly Jong-Fast (@MollyJongFast) September 28, 2026

Ο Λευκός Οίκος διαψεύδει ότι κοιμόταν

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ, απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι ο Τραμπ κοιμόταν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

«Όποιος ισχυρίζεται ότι ο πρόεδρος κοιμόταν, λέει ψέματα», δήλωσε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο Τραμπ διαθέτει «απαράμιλλη ενέργεια» και ότι εργάζεται ασταμάτητα.

Το επιτελείο του Αμερικανού προέδρου έχει δώσει και στο παρελθόν διαφορετικές εξηγήσεις για τις στιγμές κατά τις οποίες εμφανίζεται με κλειστά μάτια και το κεφάλι του γερμένο. Η επικεφαλής του προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, είχε δηλώσει στο Vanity Fair ότι ο Τραμπ «δεν κοιμάται» σε αυτές τις περιπτώσεις και ότι «είναι μια χαρά».

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε απαντήσει στις σχετικές κατηγορίες σε συνέντευξή του στη Wall Street Journal, τον Ιανουάριο του 2026. Τότε είχε απορρίψει τους ισχυρισμούς ότι αποκοιμάται δημοσίως, λέγοντας ότι απλώς κλείνει τα μάτια του και ότι οι φωτογράφοι μπορεί να τον απαθανατίζουν τη στιγμή που ανοιγοκλείνει τα μάτια του.

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