Ανδρουλάκης από Ηράκλειο: «Τώρα ΠΑΣΟΚ» με 13η σύνταξη, νέο ΕΚΑΣ και 120 δόσεις – Διμέτωπος σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

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Με μια μεγάλη συγκέντρωση στην Πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου, ισχυρούς συμβολισμούς από την ιστορική διαδρομή του Κινήματος αλλά και σαφή προσπάθεια να κοιτάξει περισσότερο προς τις επόμενες εκλογές παρά προς το παρελθόν, το ΠΑΣΟΚ γιόρτασε το βράδυ της Πέμπτης τα 52 χρόνια από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε ουσιαστικά να κηρύξει από την ιδιαίτερη πατρίδα του την έναρξη της νέας πολιτικής περιόδου για το ΠΑΣΟΚ, με το σύνθημα «3η Σεπτέμβρη – Ξεκίνημα Νίκης» να αποκτά σαφώς εκλογικό περιεχόμενο. «Από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει φλόγα Αλλαγής, ρεύμα νίκης και ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή της Κρήτης δεν ήταν τυχαία. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε τη σχέση του νησιού με τον Ανδρέα Παπανδρέου και την Αλλαγή του 1981, αλλά και το γεγονός ότι η Κρήτη «ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη» στις τελευταίες εκλογές. Η εκδήλωση άνοιξε με μουσικό πρόγραμμα και βίντεο για την ιστορική διαδρομή του Κινήματος, ενώ στην Πλατεία Ελευθερίας βρέθηκαν βουλευτές, κορυφαία κομματικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί και τοπικοί παράγοντες.

Το «Τώρα ΠΑΣΟΚ» και οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις

Το σημαντικότερο πολιτικά τμήμα της ομιλίας ήταν, ωστόσο, εκείνο στο οποίο ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να δώσει συγκεκριμένο περιεχόμενο στο σύνθημα «Τώρα ΠΑΣΟΚ», παρουσιάζοντας παρεμβάσεις που απευθύνονται σε διακριτές κοινωνικές ομάδες.

Για τους συνταξιούχους, δεσμεύθηκε για 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ. Για τους μικρομεσαίους ανακοίνωσε την επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ για τους δανειολήπτες επανέλαβε τη θέση για ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και αυστηρότερους κανόνες απέναντι σε funds και servicers.

Στους εργαζομένους υποσχέθηκε μικρότερα φορολογικά βάρη και ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ για τα νέα ζευγάρια πρόταξε την καθολική δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή. Για τους αγρότες και κτηνοτρόφους μίλησε για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενεργειακές κοινότητες για φθηνότερο ρεύμα, αυστηρότερους ελέγχους στις ελληνοποιήσεις και σχέδιο για το νερό.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην Παιδεία, επαναφέροντας την πρόταση για Εθνικό Απολυτήριο, αλλά και στη δημόσια διοίκηση, προαναγγέλλοντας το σχέδιο «Αναστάσιος Πεπονής» και ένα νέο ΑΣΕΠ με στόχο, όπως είπε, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια.

Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρώτη συμπύκνωση της κοινωνικής ατζέντας με την οποία το ΠΑΣΟΚ θέλει να φτάσει στις εκλογές. Η αναλυτικότερη οικονομική πρόταση αναμένεται να παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, όμως στο Ηράκλειο ο Ανδρουλάκης έδειξε ήδη τις κοινωνικές ομάδες στις οποίες επιδιώκει να απευθυνθεί: μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, μικρομεσαίοι, νέοι, οικογένειες, δανειολήπτες και αγροτικός κόσμος.

Καθαρός διμέτωπος σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της ομιλίας ήταν ο καθαρός διμέτωπος.

Απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για ένα «κλειστό σύστημα εξουσίας», επικαλούμενος τις υποκλοπές, τις απευθείας αναθέσεις και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, ενώ απέρριψε το κυβερνητικό αίτημα για μια νέα ευκαιρία αντιμετώπισης του «βαθέος κράτους». «Δεν μπορεί το βαθύ κράτος πάντα να είναι κάποιος άλλος», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του.

Αλλά η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, μόλις μία ημέρα μετά την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της ΕΛ.Α.Σ., ήταν επίσης ιδιαίτερα σκληρή. Ο Ανδρουλάκης κατηγόρησε την πλευρά Τσίπρα για «εξαπάτηση και αναξιοπιστία», χρησιμοποίησε ως παράδειγμα τη μεταβολή της θέσης για τη Golden Visa και έστειλε το μήνυμα ότι το δίλημμα δεν μπορεί να είναι ανάμεσα στη σημερινή κυβέρνηση και την επιστροφή στο παρελθόν.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους Μεσσίες», είπε, συμπυκνώνοντας ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φράση τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ: ούτε Μητσοτάκης ούτε επιστροφή Τσίπρα, αλλά αυτόνομη κυβερνητική πρόταση με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ.

Το στοίχημα μετά τη συγκέντρωση

Η συγκέντρωση του Ηρακλείου είχε πάντως και έναν δεύτερο στόχο: να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ξαναβρεί στοιχεία μαζικού πολιτικού κόμματος και όχι απλώς να περιμένει τη δημοσκοπική φθορά των αντιπάλων του. Η επιλογή μιας ανοιχτής πλατείας, η κινητοποίηση στελεχών από ολόκληρη την Κρήτη και η έντονη αναφορά στην ιστορική μνήμη του 1981 υπηρετούσαν ακριβώς αυτή την εικόνα.

Το δύσκολο κομμάτι αρχίζει τώρα. Η Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να μετατρέψει το «ρεύμα αλλαγής» που επικαλέστηκε ο Ανδρουλάκης σε δημοσκοπική άνοδο και πειστική κυβερνητική προοπτική, την ώρα που η επιστροφή Τσίπρα αυξάνει ξανά τον ανταγωνισμό στον χώρο της Κεντροαριστεράς και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ετοιμάζεται στη ΔΕΘ να απαντήσει με το δικό του οικονομικό πακέτο.

Η παρουσία Ανδρουλάκη στην Κρήτη συνεχίζεται και σήμερα, Παρασκευή, καθώς στις 12:00 έχει προγραμματισμένη συνάντηση με ενώσεις κτηνοτρόφων του νησιού στο ξενοδοχείο Astoria Capsis στο Ηράκλειο – μια συνάντηση που αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον μετά την ιδιαίτερη έμφαση που έδωσε στην ομιλία του στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

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