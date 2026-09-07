Μέχρι και ο Μπρατάκος γκρινιάζει για τα μέτρα της ΔΕΘ (Video)

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Με τη φράση «ζήσε Μάη μου» σχολίασε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, Γιάννης Μπρατάκος, τα μέτρα που εξήγγειλε από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ειδικά, δε, αυτά που αφορούσαν τις επιχειρήσεις, με έμφαση στην προκαταβολή φόρου.

Μιλώντας στον Οικονομικό Ταχυδρόμο, ο πρώην «προσωπάρχης» (υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ) του Μαξίμου δεν φάνηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος, καθώς δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν ανακοίνωσε τίποτα για την προκαταβολή φόρου ο πρωθυπουργός. Είπαν 5% μείωση σε ετήσια βάση για το φορολογικό έτος 2028, άρα θα πληρωθεί το 2029 και σε βάθος χρόνου να φτάσει μέχρι το 2025. Δηλαδή, ζήσε Μάη μου…».

Μάλλον δεν ενθουσίασαν τα μέτρα…

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