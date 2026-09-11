F1 MADRING: Πρεμιέρα στη Μαδρίτη, όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο GP

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Η Formula 1 κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο ιστορική πρεμιέρα στο MADRING, τη νέα πίστα της Μαδρίτης που φιλοξενεί για πρώτη φορά το GP Ισπανίας.

Η Formula 1 επιστρέφει αυτό το Σαββατοκύριακο, 11-13 Σεπτεμβρίου, και αυτή τη φορά το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη μάχη μέσα στην πίστα. Το Grand Prix Ισπανίας μετακομίζει στη Μαδρίτη, με το ολοκαίνουργιο MADRING να κάνει το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τους 22 οδηγούς να καλούνται να μάθουν από το μηδέν μία πίστα που κανείς τους δεν έχει αγωνιστεί ξανά.

Πρόκειται παράλληλα για την επιστροφή της Formula 1 στη Μαδρίτη έπειτα από 45 χρόνια. Η ισπανική πρωτεύουσα είχε φιλοξενήσει στο παρελθόν αγώνες στο Jarama, όμως το MADRING αποτελεί ένα εντελώς νέο κεφάλαιο, καθώς έχει κατασκευαστεί γύρω από το συγκρότημα της IFEMA MADRID και συνδυάζει χαρακτηριστικά μόνιμης και αστικής πίστας.

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