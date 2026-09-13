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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2455
10/09/2026
13.09.2026 10:27

Οι εκ δεξιών επιθέσεις και η σωστή στάση της Ζαχαράκη

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2455
10/09/2026
13.09.2026 10:27
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Ημέρες… βιβλίου της Ιστορίας ζει η κυβέρνηση, καθώς δέχεται επιθέσεις από τα δεξιά της για αναφορές σε ομόφυλους γονείς σε νέα βιβλία του Δημοτικού.

Και σε αυτή τη φάση, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη τηρεί – κατά την άποψη της στήλης – αξιέπαινη στάση. Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός δήλωσε ευθαρσώς ότι «δεν είμαι εδώ να λογοκρίνω. Είμαι εδώ να ακούσω ακριβώς αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί επιστήμονες, οι ειδικές επιτροπές. Είμαστε εδώ να εντοπίσουμε λάθη, παραλείψεις, τυχόν αβλεψίες, να διορθώσουμε ό,τι γίνεται στα βιβλία. Δεν είμαστε εδώ ούτε για να αποφασίσουμε το περιεχόμενο ούτε για να λογοκρίνουμε».

Επιστημονικά ορθή και πολιτικά θαρραλέα η στάση της Σοφίας Ζαχαράκη, σε μια στιγμή που αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές είτε… κρύβονται είτε υιοθετούν τακτική «χαϊδέματος» του πιο συντηρητικού τμήματος των ψηφοφόρων τους.

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