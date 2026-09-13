Το Audi A2 e-tron φθηνότερο στην Ελλάδα από τη Γερμανία – Αναλυτικά εκδόσεις και τιμές

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Λίγες ημέρες μετά την παγκόσμια αποκάλυψή του, το Audi A2 e-tron κάνει ήδη την εμφάνισή του στον επίσημο ελληνικό τιμοκατάλογο, με τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο της Audi ξεκινά στη χώρα μας από 36.980 ευρώ για το A2 e-tron Inspire των 170 PS, ενώ η γκάμα φτάνει μέχρι την έκδοση Progressive των 326 PS με τιμή 46.980 ευρώ.

Πρόκειται για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο εισόδου της Audi, με κίνηση στους πίσω τροχούς, τρεις διαφορετικές μπαταρίες και αυτονομία που μπορεί να φτάσει έως τα 646 km WLTP. Παράλληλα, με κατανάλωση που ξεκινά από μόλις 12,8 kWh/100 km, αποτελεί το αποδοτικότερο Audi παραγωγής που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Από 36.980 ευρώ στην Ελλάδα

Ο νέος τιμοκατάλογος Audi MY27, με ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου 2026, περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις του A2 e-tron. Η βασική Inspire αποδίδει 170 PS και ξεκινά από 36.980 ευρώ, ενώ ακολουθούν τρεις εκδόσεις Progressive με 190, 231 και 326 PS.

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