METLEN: Σε λειτουργία μεγάλη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία – Η επένδυση των 75 MWh

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Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε στην Απουλία μία από τις πρώτες μεγάλης κλίμακας μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στην Ιταλία, την οποία ανέπτυξε και κατασκεύασε η METLEN σε συνεργασία με την Dolomiti Energia.

Το νέο BESS βρίσκεται στο Erchie και διαθέτει ισχύ 25 MW και αποθηκευτική ικανότητα 75 MWh, ενισχύοντας την παρουσία της ελληνικής εταιρείας στην ιταλική αγορά ενέργειας, όπου το χαρτοφυλάκιό της ξεπερνά πλέον τα 3 GW.

Το έργο αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας METLEN και Dolomiti Energia, μετά την επταετή συμφωνία φυσικού tolling που υπέγραψαν οι δύο πλευρές στις αρχές του έτους. Πρόκειται για μία από τις πρώτες συμφωνίες αυτού του τύπου στην ιταλική αγορά αποθήκευσης, με το μοντέλο να προβλέπει τη μακροπρόθεσμη αξιοποίηση της υποδομής.

Η μονάδα λειτουργεί ως αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης και διαθέτει σύμβαση Capacity Market με την Terna, τον διαχειριστή του ιταλικού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός της ρόλος είναι η παροχή ευελιξίας στο δίκτυο, διευκολύνοντας παράλληλα την ενσωμάτωση μεγαλύτερης παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το Erchie BESS συγκαταλέγεται στις πρώτες εγκαταστάσεις αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας που έχουν τεθεί σε λειτουργία στην Ιταλία, ενώ αποτελεί και το πρώτο αντίστοιχο έργο που συνδέεται με τον υποσταθμό της συγκεκριμένης περιοχής.

Χαρτοφυλάκιο άνω των 3 GW στην Ιταλία

Η νέα μονάδα προστίθεται στο διευρυμένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο που έχει δημιουργήσει η METLEN στην ιταλική αγορά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται πλέον σε περισσότερα από 130 έργα, συνολικής ισχύος άνω των 3 GW, τα οποία κατανέμονται σε 15 από τις 20 περιφέρειες της Ιταλίας.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της στην Απουλία, όπου έχει αναπτύξει έργα φωτοβολταϊκών και αποθήκευσης συνολικής ισχύος άνω των 0,5 GW.

Από αυτά, περίπου 0,1 GW βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, 0,2 GW είναι υπό κατασκευή και επιπλέον 0,3 GW βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης, δημιουργώντας σημαντικό pipeline για τα επόμενα χρόνια.

Η αποθήκευση ενέργειας αποκτά αυξανόμενη σημασία στο χαρτοφυλάκιο της METLEN, καθώς η μεγαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ δημιουργεί ανάγκη για υποδομές που μπορούν να αποθηκεύουν την πλεονάζουσα παραγωγή και να την επαναφέρουν στο δίκτυο όταν αυξάνεται η ζήτηση.

Ο Managing Director Central Europe της METLEN, Άρης Σπυρόπουλος, σημείωσε κατά τα εγκαίνια ότι η επόμενη πρόκληση της ενεργειακής μετάβασης δεν αφορά μόνο την παραγωγή καθαρής ενέργειας, αλλά και τη δυνατότητα αυτή να είναι διαθέσιμη όταν τη χρειάζονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της Dolomiti Energia, ο Energy Management Director Maurizio Lancerin επισήμανε ότι η αποθήκευση αποκτά ολοένα σημαντικότερο ρόλο στη λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος και στην εξασφάλιση της απαιτούμενης ευελιξίας.

Τα εγκαίνια της μονάδας πραγματοποιήθηκαν στις 24 Σεπτεμβρίου, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων και στελεχών των δύο εταιρειών.

Με την έναρξη λειτουργίας του Erchie BESS, η METLEN ενισχύει ένα ακόμη σκέλος της δραστηριότητάς της στην Ιταλία, μεταφέροντας το βάρος πέρα από την ανάπτυξη και κατασκευή έργων ΑΠΕ και στις υποδομές αποθήκευσης που απαιτούνται για την υποστήριξη του νέου ενεργειακού συστήματος.

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