«ΠΡΙΓΚΙΠΙSSES»: Από 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προπώληση: Early bird έως 9/10

https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-prigkipisses/?lang=el

«Ο καλός φίλος φέρνει το φτυάρι»

Δύο παιδιά σε μια παραλία. Μια υπόσχεση που κράτησε μια ζωή. Ο Θοδωρής και η Τζένη δεν είναι απλώς φίλοι. Είναι η οικογένεια που επέλεξαν οι ίδιοι, για να αντέξουν την πραγματικότητα.

Εκείνη, εγκλωβισμένη σε ένα «χρυσό κλουβί» κοινωνικής «κανονικότητας». Εκείνος, η εκθαμβωτική Dora Kiss, μια Drag Queen που επιβιώνει κάτω από το γκλίτερ και τις ψεύτικες βλεφαρίδες.

Οι Πριγκίπιssεs είναι μια ωδή στη φιλία που λερώνει τα χέρια της. Μια ιστορία για τις μάσκες που φοράμε για να μας αγαπήσουν οι ξένοι και για τα πρόσωπα που αντικρίζουμε όταν η μπογιά φεύγει.

Μια παράσταση γεμάτη μουσική, συγκίνηση, μια γεύση από drag performances και την ωμή αλήθεια δύο ανθρώπων που έμαθαν ότι «οι ρωγμές είναι καλό πράγμα: από εκεί μπαίνει το φως».

Η σχέση τους είναι ένας πόλεμος ανάμεσα στο «πρέπει» και το «θέλω». Όταν τα φώτα σβήνουν και η μπογιά ξεβάφει, τι μένει;

Χιούμορ, συγκίνηση, λίγο από drag και μια αγάπη που αρνείται να πεθάνει. Γιατί στο τέλος, η οικογένεια δεν είναι αυτή στην οποία γεννιέσαι, αλλά αυτή που διαλέγεις.

«Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι; Είμαστε πολύ ηλίθιοι, Μικρή μου.»

Η ταυτότητα της παράστασης:

Παραγωγή: ΑΨΙΝΘΙΟΝ

Σύλληψη/Κείμενο/Σκηνοθεσία: Χάρης Λυμπερόπουλος

Σκηνικά / Φωτισμοί: Ηλέκτρα Αποστόλη

Πρωτότυπη μουσική: Χάρης Λυμπερόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Μάγκι Τρίφτη

Οργάνωση παραγωγής: Ηλέκτρα Αποστόλη

Ερμηνεύουν: Δημήτρης Αϊβαλιώτης, Άννα Τζανακάκη

Facebook: https://www.facebook.com/prigipisses

Promo trailer: https://www.youtube.com/watch?v=MzwFykyqOR0



https://www.ticketservices.gr/event/mikros-kerameikos-prigkipisses/?lang=el

Μικρός Κεραμεικός | Ευμολπιδών 13 Γκάζι | Αθήνα | 2103454831

Από 10 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο 21:15 και Κυριακή στις 20:30

Διάρκεια: 100 λεπτά

Τιμή εισιτηρίων, γενική είσοδος 17 ευρώ, Φοιτητικό 14, Μειωμένο 13