Η Κάλας ζητάει από τους Ευρωπαίους νέα ενίσχυση για τις «Ασπίδες» με περισσότερα πολεμικά πλοία και Patriot για την Ουκρανία

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Την ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ναυτικής επιχείρησης «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα με περισσότερα πολεμικά πλοία υπογράμμισε η Κάγια Κάλας.

Προσερχόμενη στο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ στις Βρυξέλλες, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική τόνισε πως «η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ».

Όπως σημείωσε, όταν δημιουργήθηκε η επιχείρηση «Ασπίδες» είχε προβλεφθεί η συμμετοχή τουλάχιστον δέκα πλοίων, αριθμός που σήμερα δεν καλύπτεται. «Δεν έχω συγκεκριμένες δεσμεύσεις, αλλά πιέζω», είπε χαρακτηριστικά.

Η Κάλας ανέφερε ακόμη ότι ορισμένα πλοία έχουν προσφερθεί στον υπό σαουδαραβική ηγεσία ναυτικό συνασπισμό, ο οποίος δεν είναι ακόμη επιχειρησιακός, προτείνοντας να αξιοποιηθούν προσωρινά από τις «Ασπίδες», όπου υπάρχει άμεση ανάγκη, κυρίως για συνοδείες εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Νέα έκκληση για Patriot στην Ουκρανία και η εμπλοκή της Αθήνας

Την ίδια ώρα, επανέλαβε την έκκλησή της προς τα κράτη-μέλη που διαθέτουν αποθέματα αντιαεροπορικών συστημάτων να τα διαθέσουν στο Κίεβο. Ειδική αναφορά έκανε στους Patriot, προτείνοντας να χρησιμοποιηθούν υφιστάμενα αποθέματα και να αναπληρωθούν στη συνέχεια, όταν παραδοθούν νέες παραγγελίες από τις ΗΠΑ.

Η νέα έκκληση έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, καθώς το ζήτημα της διάθεσης Patriot στην Ουκρανία έχει επανέλθει επανειλημμένα στο προσκήνιο. Το καλοκαίρι διατυπώθηκαν πιέσεις προς την Αθήνα και τη Μαδρίτη για την αποστολή Patriot, ενώ το Κίεβο είχε ζητήσει από την Ελλάδα έως και 200 παλαιότερους PAC-2.

Παράλληλα, τα ελληνικά μαχητικά έχουν βρεθεί στο παρελθόν στο ίδιο κάδρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων για την ενίσχυση της Ουκρανίας. Τον Απρίλιο, δημοσίευμα της «Le Parisien», έκανε λόγο για σενάρια μεταφοράς ελληνικών Mirage 2000 στην Ουκρανία, με πιθανό αντάλλαγμα την απόκτηση νεότερων Rafale.

Ήδη από το 2024, εξάλλου, είχαν καταγραφεί δημοσιεύματα για πιέσεις και συζητήσεις σχετικά με ελληνικά συστήματα αεράμυνας, μεταξύ άλλων τους S-300, αλλά και παλαιότερες εκδόσεις F-16. Η Αθήνα είχε διαψεύσει τότε ότι εξεταζόταν παραχώρηση των S-300.

Φόβοι για ρωσικά σαμποτάζ

Επίσης, η Κάλας προειδοποίησε ακόμη ότι, σύμφωνα με ευρωπαϊκές υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει νέες πράξεις σαμποτάζ και επιθέσεις που θα μπορούσαν να στοχεύσουν την ευρωπαϊκή δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Στο Συμβούλιο αναμένεται να συζητηθεί η δημιουργία ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών, δηλαδή ενεργειών που βρίσκονται κάτω από το όριο μιας συμβατικής ένοπλης επίθεσης. Στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός των κρατών-μελών και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων.

Η συζήτηση πραγματοποιείται ενώ εξετάζεται επίσης η ανάγκη για ένα ευρωπαϊκό αντίστοιχο του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει διαβουλεύσεις όταν ένα κράτος-μέλος θεωρεί ότι απειλείται η ασφάλεια ή η εδαφική του ακεραιότητα.

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