Οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς το 2026: Ανάμεσα τους και… η Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα σε 63 χώρες στον παγκόσμιο δείκτη Nomad Lifestyle Index για το 2026.

Η αξιολόγηση της εταιρείας Nomad Capitalist βασίστηκε σε κριτήρια όπως η φορολογία, η ασφάλεια, η ποιότητα ζωής, το φυσικό περιβάλλον και οι δυνατότητες διαμονής.

Στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκονται το Μονακό, η Ανδόρα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, συγκεντρώνοντας τις υψηλότερες βαθμολογίες στους επιμέρους τομείς.

Η έρευνα αναδεικνύει την υπεροχή της Ελλάδας έναντι αρκετών άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία.

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Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα σε 63 προορισμούς στην παγκόσμια κατάταξη με τις καλύτερες χώρες για διαμονή το 2026, σύμφωνα με τον νέο δείκτη Nomad Lifestyle Index της Nomad Capitalist.

Η νέα έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Nomad Capitalist, η οποία ειδικεύεται σε θέματα μετεγκατάστασης, φορολογίας και απόκτησης άδειας διαμονής ή υπηκοότητας, αξιολόγησε 63 προορισμούς με βάση πέντε κριτήρια:

Φυσικό περιβάλλον και κλίμα

Φορολογία

Δυνατότητες διαμονής και πρόσβασης

Ασφάλεια και ελευθερίες

Ποιότητα ζωής και υποδομές

Κάθε κατηγορία συμμετέχει κατά 20% στην τελική βαθμολογία, με στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς και βάσεις δεδομένων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης και το Πανεπιστήμιο Γέιλ.

Η θέση της Ελλάδας και η κυριαρχία της Ευρώπης

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της χώρες όπως η Ισλανδία, η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Αυστρία, η Ιαπωνία και η Ισπανία.

Αρκετοί ευρωπαϊκοί προορισμοί βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, με το Μονακό, την Ανδόρα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελβετία να ξεχωρίζουν.

Ειδικότερα, η Κύπρος καταλαμβάνει την 6η θέση, η Πορτογαλία την 5η και η Μάλτα την 4η, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία (42η), το Ηνωμένο Βασίλειο (47ο) και η Ολλανδία (50ή).

Οι 10 καλύτεροι προορισμοί για το 2026

Σύμφωνα με τον Nomad Lifestyle Index, η πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:

Μονακό Ανδόρα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Μάλτα Πορτογαλία Κύπρος Σιγκαπούρη Νήσοι Κέιμαν Νέα Ζηλανδία Ελβετία Παναμάς Σεϋχέλλες Ιρλανδία Λιχτενστάιν Τσεχία Χονγκ Κονγκ Μαυρίκιος Εσθονία Λουξεμβούργο Λετονία Μαλαισία Ουρουγουάη Κόστα Ρίκα Ελλάδα Ισλανδία Αυστραλία Άγιος Χριστόφορος και Νέβις Φινλανδία Σουηδία Πουέρτο Ρίκο Δανία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα Νορβηγία Μπαχάμες Γεωργία Πράσινο Ακρωτήριο Αυστρία Ταϊβάν Ιαπωνία Λιθουανία Κροατία Ισπανία Αγία Λουκία Μποτσουάνα Μπελίζ Μαυροβούνιο Ηνωμένο Βασίλειο Καναδάς Νικαράγουα Ολλανδία Ταϊλάνδη Πολωνία Ονδούρα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Γρενάδα Αλβανία Βανουάτου Δομινικανή Δημοκρατία Φιλιππίνες Ντομίνικα Μεξικό Ινδονησία Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες

Το Μονακό συγκέντρωσε 73,89 βαθμούς, καταγράφοντας την απόλυτη επίδοση των 100 βαθμών στην ποιότητα ζωής και τις υποδομές.

Ακολουθεί η Ανδόρα με 73,68 βαθμούς, ξεχωρίζοντας στην ασφάλεια και τις ελευθερίες, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται τρίτα με 73,15 βαθμούς, κυρίως χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό τους καθεστώς.

Ποιες χώρες ξεχωρίζουν σε φορολογία, ασφάλεια και ποιότητα ζωής

Η έρευνα αναδεικνύει διαφορετικούς νικητές ανά κατηγορία:

Ποιότητα ζωής και υποδομές: Μονακό, 100 βαθμοί.

Μονακό, 100 βαθμοί. Ασφάλεια και ελευθερίες: Ανδόρα, 96 βαθμοί.

Ανδόρα, 96 βαθμοί. Φορολογία: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 96 βαθμοί.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 96 βαθμοί. Δυνατότητες διαμονής και πρόσβασης: Μάλτα, 95 βαθμοί.

Μάλτα, 95 βαθμοί. Φυσικό περιβάλλον και κλίμα: Παναμάς, 73,6 βαθμοί.

Η Μάλτα ξεχωρίζει για τις διαθέσιμες επιλογές νόμιμης διαμονής, ενώ ο Παναμάς, παρά την πρωτιά του στο φυσικό περιβάλλον, περιορίζεται στην 11η θέση της συνολικής κατάταξης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλαμβάνουν την τρίτη θέση στη συνολική κατάταξη, παρότι εμφανίζουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα από τους 63 προορισμούς που αξιολογήθηκαν

ΗΠΑ: Μόλις στην 54η θέση

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες κατατάσσονται 54ες μεταξύ 63 προορισμών, με συνολική βαθμολογία 46,33.

Οι χαμηλές επιδόσεις τους στη φορολογία (23 βαθμοί) και στην ασφάλεια και τις ελευθερίες (49,5 βαθμοί) επηρεάζουν σημαντικά την τελική τους κατάταξη.

Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 47η θέση και ο Καναδάς στην 48η.

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