Οι καλύτερες χώρες για να ζει κανείς το 2026: Ανάμεσα τους και… η Ελλάδα

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Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα σε 63 προορισμούς στην παγκόσμια κατάταξη με τις καλύτερες χώρες για διαμονή το 2026, σύμφωνα με τον νέο δείκτη Nomad Lifestyle Index της Nomad Capitalist.
Η νέα έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας Nomad Capitalist, η οποία ειδικεύεται σε θέματα μετεγκατάστασης, φορολογίας και απόκτησης άδειας διαμονής ή υπηκοότητας, αξιολόγησε 63 προορισμούς με βάση πέντε κριτήρια:
Κάθε κατηγορία συμμετέχει κατά 20% στην τελική βαθμολογία, με στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς και βάσεις δεδομένων, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο Παγκόσμιος Δείκτης Ειρήνης και το Πανεπιστήμιο Γέιλ.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24η θέση παγκοσμίως, αφήνοντας πίσω της χώρες όπως η Ισλανδία, η Αυστραλία, η Φινλανδία, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Αυστρία, η Ιαπωνία και η Ισπανία.
Αρκετοί ευρωπαϊκοί προορισμοί βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα, με το Μονακό, την Ανδόρα, τη Μάλτα, την Πορτογαλία, την Κύπρο και την Ελβετία να ξεχωρίζουν.
Ειδικότερα, η Κύπρος καταλαμβάνει την 6η θέση, η Πορτογαλία την 5η και η Μάλτα την 4η, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται υψηλότερα από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία (42η), το Ηνωμένο Βασίλειο (47ο) και η Ολλανδία (50ή).
Σύμφωνα με τον Nomad Lifestyle Index, η πρώτη δεκάδα διαμορφώνεται ως εξής:
Το Μονακό συγκέντρωσε 73,89 βαθμούς, καταγράφοντας την απόλυτη επίδοση των 100 βαθμών στην ποιότητα ζωής και τις υποδομές.
Ακολουθεί η Ανδόρα με 73,68 βαθμούς, ξεχωρίζοντας στην ασφάλεια και τις ελευθερίες, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται τρίτα με 73,15 βαθμούς, κυρίως χάρη στο ευνοϊκό φορολογικό τους καθεστώς.
Η έρευνα αναδεικνύει διαφορετικούς νικητές ανά κατηγορία:
Η Μάλτα ξεχωρίζει για τις διαθέσιμες επιλογές νόμιμης διαμονής, ενώ ο Παναμάς, παρά την πρωτιά του στο φυσικό περιβάλλον, περιορίζεται στην 11η θέση της συνολικής κατάταξης.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταλαμβάνουν την τρίτη θέση στη συνολική κατάταξη, παρότι εμφανίζουν τη χειρότερη ποιότητα αέρα από τους 63 προορισμούς που αξιολογήθηκαν
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες κατατάσσονται 54ες μεταξύ 63 προορισμών, με συνολική βαθμολογία 46,33.
Οι χαμηλές επιδόσεις τους στη φορολογία (23 βαθμοί) και στην ασφάλεια και τις ελευθερίες (49,5 βαθμοί) επηρεάζουν σημαντικά την τελική τους κατάταξη.
Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην 47η θέση και ο Καναδάς στην 48η.
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