Condé Nast Traveller: 7 ελληνικά νησιά στα 20 καλύτερα της Ευρώπης για το 2026 – Στην κορυφή η Ύδρα

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Η Ύδρα αναδείχθηκε το καλύτερο νησί της Ευρώπης για το 2026 στα Readers’ Choice Awards του Condé Nast Traveller, κατακτώντας την πρώτη θέση με βαθμολογία 98,12 και ξεπερνώντας δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς, όπως η Σαρδηνία, η Σικελία και η Κορσική.

Το νησί του Αργοσαρωνικού βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης του κορυφαίου βρετανικού ταξιδιωτικού περιοδικού, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη Σαρδηνία της Ιταλίας, η οποία συγκέντρωσε 98,01 βαθμούς.

Η ελληνική παρουσία στη φετινή λίστα είναι ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς συνολικά επτά ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στους 20 καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης.

Condé Nast Traveller: Γιατί η Ύδρα κατέκτησε την πρώτη θέση

Στο αφιέρωμά του στην Ύδρα, το Condé Nast Traveller αναδεικνύει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού, κάνοντας αναφορά και στον θρυλικό Καναδό τραγουδοποιό Λέοναρντ Κοέν.

Ο γνωστός καλλιτέχνης έζησε για πολλά χρόνια στην Ύδρα, αντλώντας έμπνευση από τη φυσική ομορφιά και την ξεχωριστή ατμόσφαιρά της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το βρετανικό περιοδικό στη φιλοξενία του νησιού, επισημαίνοντας ότι εξακολουθεί να προσελκύει επισκέπτες που αναζητούν έναν προορισμό με μοναδικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Condé Nast Traveller, η θερμή υποδοχή που προσφέρει η Ύδρα στους ταξιδιώτες αποτέλεσε έναν από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην ανάδειξή της ως κορυφαίου ευρωπαϊκού νησιού για το 2026.

Τέσσερα ελληνικά νησιά στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης

Πέρα από την Ύδρα, ακόμη τρία ελληνικά νησιά εξασφάλισαν θέση στην πρώτη δεκάδα των Readers’ Choice Awards 2026.

Η Νάξος κατέλαβε την τρίτη θέση με 97,14 βαθμούς, αφήνοντας πίσω της την Κορσική της Γαλλίας, που συγκέντρωσε 96,43 βαθμούς, και τη Σικελία της Ιταλίας, με 96,19.

Στην έκτη θέση βρέθηκε η Σίφνος, αποσπώντας βαθμολογία 95,71, ενώ η Πάρος κατέκτησε την ένατη θέση με 94,01 βαθμούς, ξεπερνώντας τη Μαγιόρκα της Ισπανίας, η οποία ακολούθησε στη δέκατη θέση με 93,71.

Η παρουσία των τεσσάρων ελληνικών νησιών στις δέκα πρώτες θέσεις αποτυπώνει την ισχυρή εκπροσώπηση της χώρας στις κορυφαίες επιλογές της ευρωπαϊκής κατάταξης.

Σαντορίνη, Μύκονος και Κρήτη συμπληρώνουν την ελληνική επτάδα

Στους 20 καλύτερους νησιωτικούς προορισμούς της Ευρώπης περιλαμβάνονται επίσης τρία από τα πιο γνωστά ελληνικά νησιά.

Η Σαντορίνη βρίσκεται στη 16η θέση, συγκεντρώνοντας 90 βαθμούς, ενώ η Μύκονος καταλαμβάνει τη 18η θέση με βαθμολογία 88,57.

Την ελληνική επτάδα συμπληρώνει η Κρήτη, η οποία βρίσκεται στην 20ή θέση της κατάταξης, με 87,81 βαθμούς.

Με επτά συμμετοχές στην κορυφαία εικοσάδα, η Ελλάδα καταγράφει τις περισσότερες παρουσίες από οποιαδήποτε άλλη χώρα, ξεπερνώντας την Ισπανία, την Ιταλία και τη Γαλλία.

Η πλήρης λίστα με τα 20 καλύτερα νησιά της Ευρώπης για το 2026

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των Readers’ Choice Awards 2026 του Condé Nast Traveller, η κατάταξη διαμορφώνεται ως εξής:

Θέση Νησί – Χώρα Βαθμολογία 1 Ύδρα, Ελλάδα 98,12 2 Σαρδηνία, Ιταλία 98,01 3 Νάξος, Ελλάδα 97,14 4 Κορσική, Γαλλία 96,43 5 Σικελία, Ιταλία 96,19 6 Σίφνος, Ελλάδα 95,71 7 Μινόρκα, Ισπανία 95,00 8 Ίμπιζα, Ισπανία 94,29 9 Πάρος, Ελλάδα 94,01 10 Μαγιόρκα, Ισπανία 93,71 11 Νήσοι Φερόες 92,71 12 Ίσκια, Ιταλία 92,29 13 Χβαρ, Κροατία 91,43 14 Μαδέρα, Πορτογαλία 91,26 15 Μάλτα 90,29 16 Σαντορίνη, Ελλάδα 90,00 17 Νησιά Ιέρ, Γαλλία 89,04 18 Μύκονος, Ελλάδα 88,57 19 Κανάρια Νησιά, Ισπανία 88,16 20 Κρήτη, Ελλάδα 87,81

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