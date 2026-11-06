Euroleague: Για την τρίτη σερί νίκη ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

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Την τρίτη διαδοχική νίκη του αναζητά ο Ολυμπιακός, καθώς υποδέχεται απόψε (21:15, Novasports Prime) τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena, για την 10η αγωνιστική της Euroleague.

Μετά την εντός έδρας ήττα από τη Φενερμπαχτσέ στις 23 Οκτωβρίου, ο Πρωταθλητής Ευρώπης αντέδρασε με δύο σερί νίκες επί των Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη και επί της Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena και πλέον έχει ρεκόρ 7-2.

Ο αντίπαλος του, Ερυθρός Αστέρας, ακολουθεί με μόλις μία νίκη λιγότερη (6-3) και πριν τους αγώνες της 10ης αγωνιστικής (σ.σ. αυτόν της Τετάρτης Ρεάλ Μαδρίτης-Παναθηναϊκός και αυτούς της Πέμπτης) βρισκόταν σε επταπλή ισοβαθμία, μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια, Χάποελ Τελ Αβίβ, Φενερμπαχτσέ, Μπαρτσελόνα και Ντουμπάι.

Οι ισορροπίες είναι λεπτές και κάθε ήττα μπορεί να στοιχίσει στο κορυφαίο ευρωπαϊκό διασυλλογικό πρωτάθλημα. Η ομάδα του Βελιγραδίου -όπως και ο Ολυμπιακός- προέρχεται από δύο σερί νίκες στη διοργάνωση. Μετά την ήττα με 85-82 από την Παρτιζάν για την 7η αγωνιστική της Euroleague, οι παίκτες του Ίμπον Ναβάρο, πήραν δύο νίκες… με κατοστάρα. Για την 8η αγωνιστική επικράτησαν εντός έδρας με 100-78 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και για την 9η αγωνιστική ξεπέρασαν άνετα, με 103-73 το εμπόδιο της Μπάγερν Μονάχου στην «Beograd Arena».

Αντίστροφα για το ντεμπούτο του στη Eurleague με τη φανέλα του Ολυμπιακού μετρά ο Τζον Κόντσαρ, όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακού. Αν και ήταν στη δωδεκάδα απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, ο Αμερικανός φόργουορντ δεν πήρε χρόνο συμμετοχής απέναντι στην ιταλική ομάδα για την 9η αγωνιστική, κάτι που αναμένεται να συμβεί απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα.

Αν και δεν είναι 100% έτοιμος μετά τον τραυματισμό του στον ώμο, ο Εβάν Φουρνιέ υπολογίζεται από τον τεχνικό του Ολυμπιακού για το ματς με τη σερβική ομάδα και θα πάρει χρόνο συμμετοχής.

Συγκεκριμένα, για τον Τζον Κόντσαρ ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε: «Έχει μία ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει παίξει εκτός Αμερικής. Η προσαρμογή του είναι πολύ καλή εδώ. Να περιμένετε ότι θα παίξει αύριο. Για εμένα ένας καινούριος παίκτης είναι να μην αλλοιώσει τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Δηλαδή αν μπορεί να μπει σε αυτό το σύστημα και να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει είναι ιδανικό. Είναι ένας παίκτης που βασίζεται και αναδεικνύει το σύνολο. Νομίζουμε ότι ταιριάζει σε εμάς».

Για τον Εβάν Φουρνιέ ο Μπαρτζώκας εξήγησε: «Έκανε προπόνηση και χθες και προχθές. Δεν είναι στο 100%, έχει κάποιες ενοχλήσεις ακόμη στον ώμο, αλλά κάνει προπονήσεις με άμυνα και θα παίξει».

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ζαν Μοντέρο έχει προκαλέσει… σοκ στις τάξεις των «ερυθρόλευκων», καθώς ο Δομινικανός πόιντ γκαρντ υποβλήθηκε σε εγχείρηση αποκατάστασης του έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο την περασμένη Παρασκευή (30/10) και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών υποχρεώσεων για έξι μήνες… μίνιμουμ. Δεδομένη είναι και η απουσία του τιμωρημένου Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον Ολυμπιακό να έχει μάθει πάντως τις τελευταίες εβδομάδες ν’ αγωνίζεται με πολλές και σημαντικές απουσίες.

Χωρίς τον Αμερικανό σέντερ Τζόναθαν Μότλεϊ ταξίδεψε για την Αθήνα η αποστολή του Ερυθρού Αστέρα. Ο Καμερουνέζος Κριστιάν Κολόκο, ο οποίος υπέγραψε στην ομάδα του Βελιγραδίου στις 18 Οκτωβρίου έβγαλε χαρτιά, για να ταξιδέψει στην Ελλάδα και πήρε τη θέση του Μότλεϊ στην αποστολή.

Αμφίβολοι για τον Ερυθρό Αστέρα είναι οι Μπάλντγουιν και Μιλιένοβιτς, ενώ εκτός παραμένει ο Τζούρισιτς.

Ο Ολυμπιακός σημειώνει 5 περισσότερους πόντους μέσο όρο από τον Ερυθρό Αστέρα (90,6 έναντι 85,6 της σερβικής ομάδας). Δέχεται, όμως και 6,8 περισσότερους πόντους μέσο όρο (83,8 έναντι 77 των παικτών του Ναβάρο). Υπερέχει σε ποσοστό ευστοχία στα δίποντα, με 7,9% καλύτερη ευστοχία από τον αντίπαλό του την ερχόμενη Παρασκευή (6/11). Στις βολές, ευστοχεί κατά 5,5% καλύτερα από τον Ερυθρό Αστέρα. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πρέπει να μειώσουν τα λάθη τους, μετρώντας 13,4 λάθη μ.ο. ανά αγώνα έναντι των 11,7 μ.ο. ανά αγώνα του Ερυθρού Αστέρα.

Διαιτητές της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας ορίστηκαν οι Κάρλος Περούγκα (Ισπανία), Μπόρις Ρίζικ (Ουκρανία) και Χιουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

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