Ο «Μπιλ ο Καναδός»: Από κασκαντέρ του Τσακ Νόρις στο Χόλιγουντ, στις διπλές δολοφονίες, τα κυκλώματα εκβιασμών και τις φυλακές

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Ο Βασίλης Βαρελάς, γνωστός ως «Μπιλ ο Καναδός», ήταν μια από τις πιο πολυσυζητημένες φυσιογνωμίες του υποκόσμου στη Μεσσηνία. Από τα κινηματογραφικά πλατό του Χόλιγουντ, όπου εργάστηκε ως κασκαντέρ σε ταινίες με πρωταγωνιστή τον Τσακ Νόρις, μέχρι τις υποθέσεις εκβιασμών, τις καταδίκες για ανθρωποκτονίες και τις αλλεπάλληλες συγκρούσεις με τις αστυνομικές αρχές, η διαδρομή του πέρασε από εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Ο 64χρονος πέθανε χθες μέσα στο κελί του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου στην Πάτρα, όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από σωφρονιστικούς υπαλλήλους. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμενόταν να προσδιοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

Πίσω από το προσωνύμιο που τον ακολουθούσε για δεκαετίες βρίσκεται μια πορεία που ξεκίνησε από τη Μεσσηνία, πέρασε από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες και κατέληξε στις ελληνικές φυλακές. Με καταγωγή από τη Νέδουσα Ταϋγέτου, ο Βασίλης Βαρελάς έφυγε σε νεαρή ηλικία από την Ελλάδα και εγκαταστάθηκε αρχικά στον Καναδά και στη συνέχεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την παραμονή του στη Βόρεια Αμερική προέκυψε και το προσωνύμιο «Μπιλ ο Καναδός». Εκεί ασχολήθηκε με τις πολεμικές τέχνες και αναδείχθηκε δύο φορές πρωταθλητής στο kick boxing. Η αθλητική του δραστηριότητα τον οδήγησε στον κινηματογράφο, όπου εργάστηκε ως κασκαντέρ σε ταινίες δράσης, συμμετέχοντας σε παραγωγές με τον Τσακ Νόρις.

Το 1988, στον Καναδά, πυροβόλησε στο κεφάλι έναν άνδρα έπειτα από προσωπικές διαφορές. Για την ανθρωποκτονία εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στην Καλαμάτα, όπου το όνομά του άρχισε να απασχολεί συστηματικά τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές.

Από τις πλέον σοβαρές υποθέσεις με τις οποίες συνδέθηκε ήταν η διπλή δολοφονία του 35χρονου Φελίμ Μεσάι και του μόλις δύο ετών γιου του, τον Νοέμβριο του 2011. Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν μέσα σε αυτοκίνητο, σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή του Πλατύ Μεσσηνίας. Ο πατέρας είχε πυροβοληθεί στο κεφάλι, ενώ το παιδί είχε δεχθεί μαχαιριά στον λαιμό. Οι συνθήκες της δολοφονίας κινητοποίησαν τις διωκτικές αρχές, οι οποίες αντιμετώπισαν την υπόθεση ως οργανωμένη εγκληματική ενέργεια.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρχές απέδωσαν στον Βαρελά τον ρόλο του ηθικού αυτουργού. Τελικά καταδικάστηκε σε δις ισόβια κάθειρξη. Ο ίδιος αρνήθηκε την εμπλοκή του και επέμεινε ότι δεν είχε καμία σχέση με τη δολοφονία του πατέρα και του παιδιού.

Τον Απρίλιο του 2015, κατά την έναρξη της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, ο Βαρελάς και ο δίδυμος αδελφός του παραιτήθηκαν από τις εφέσεις τους. Οι συνήγοροί του διευκρίνισαν ότι η συγκεκριμένη απόφαση δεν αποτελούσε αποδοχή των κατηγοριών, αλλά συνδεόταν με δικονομικούς λόγους και με την επιθυμία να μην επηρεαστεί η θέση των υπόλοιπων κατηγορουμένων.

Τον Μάρτιο του 2009, στη Νέα Φιλαδέλφεια, δέχθηκε πυροβολισμό σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι. Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού του, επέζησε. Σύμφωνα με πληροφορίες είχε γλιτώσει και από άλλες δολοφονικές ενέδρες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι νονοί της νύχτας είχαν ξεκινήσει ξεκαθαρίσματα μεταξύ τους.

Τον Μάρτιο του 2014 το όνομά του βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Μεσσηνία. Οι αρχές προχώρησαν τότε σε οκτώ συλλήψεις, αποδίδοντας στους εμπλεκομένους συμμετοχή σε κύκλωμα εκβιασμών και παροχής προστασίας σε επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες νυχτερινών καταστημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο Βαρελάς είχε κεντρικό ρόλο στην οργάνωση και συντόνιζε τη δράση της ακόμη και μέσα από τη φυλακή της Κέρκυρας.

Τον Ιανουάριο του 2015 είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα και ένα ακόμη περιστατικό στις φυλακές Δομοκού. Ο Βαρελάς επιτέθηκε στον Χριστόδουλο Ξηρό, καταδικασμένο για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Το επεισόδιο σημειώθηκε μετά το τέλος του επισκεπτηρίου και, σύμφωνα με τις τότε πληροφορίες, ο Ξηρός έχασε τις αισθήσεις του από τα χτυπήματα.

Μια διαφορετική εικόνα για τον εαυτό του και τη ζωή του μετά την αποφυλάκιση έδωσε ο ίδιος μέσα από επιστολή που έστειλε στις 17 Δεκεμβρίου 2017 από τις φυλακές Κορυδαλλού. Τότε ξεκινούσε απεργία πείνας, διαμαρτυρόμενος για την κράτησή του και για τη μεταχείριση που, όπως υποστήριζε, είχε υποστεί από τις αρχές.

Στην επιστολή ανέφερε ότι είχε αποφυλακιστεί το 2016, έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια κράτησης, κάνοντας ειδική αναφορά στον νόμο Παρασκευόπουλου και στην κατάσταση της υγείας του. Όπως έγραφε, είχε αναγνωριστεί ποσοστό αναπηρίας 85% λόγω καρκίνου του λάρυγγα. «Ο νόμος Παρασκευόπουλου έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες από εμάς τους παλιούς κρατούμενους που είχαμε ξεχαστεί για δεκαετίες στη φυλακή, να αποκτήσουμε ξανά δικαίωμα στη ζωή», σημείωνε.

Περιέγραφε, επίσης, την επιστροφή του στην Καλαμάτα και την εγκατάστασή του σε ένα μικρό αγρόκτημα με τη σύζυγό του και τον τότε εννιάχρονο γιο του. «Μετά την αποφυλάκισή μου, μου επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός και επέστρεψα στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, την Καλαμάτα, σε ένα μικρό αγρόκτημα, μαζί με τη γυναίκα μου και τον 9χρονο γιο μου», ανέφερε.

Στο ίδιο κείμενο αμφισβητούσε τη νομιμότητα της νέας σύλληψής του, υποστηρίζοντας ότι κατά την αστυνομική επιχείρηση στο σπίτι του δεν είχαν εντοπιστεί παράνομα ευρήματα. Διαμαρτυρόταν ακόμη για την εγγύηση των 30.000 ευρώ που του είχε επιβληθεί, την οποία, όπως έλεγε, δεν μπορούσε να καταβάλει εγκαίρως. Αναφερόμενος στη σχέση του με την Αστυνομία, υποστήριζε ότι η αντιμετώπιση που είχε από τις αρχές συνδεόταν με την άρνησή του να συνεργαστεί μαζί τους. «Πληρώνω το γεγονός ότι με λένε Βαρελά Βασίλη και δε συνεργάστηκα ποτέ με την Αστυνομία», έγραφε χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή του επέμενε ότι μετά την αποφυλάκισή του είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει την προηγούμενη ζωή του και να μείνει κοντά στην οικογένειά του. «Μετά την αποφυλάκισή μου, επέλεξα να αποσυρθώ για τα χρόνια που μου μένουν και να ζήσω με την οικογένειά μου στο αγρόκτημα», ανέφερε, περιγράφοντας τη δική του εκδοχή για τη ζωή που ήθελε να ακολουθήσει μετά την πολυετή κράτησή του.

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