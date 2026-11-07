Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 9 έως 13 Νοεμβρίου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κατά την περίοδο 9 έως 13 Νοεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει η εξής πληρωμή:
Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:
-20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
-3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
-1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα
Διαβάστε επίσης:
Η διπλή «παγίδα» στην εκτός σχεδίου δόμηση
Κρατικά φέσια 3,88 δισ.: Πληρώνουν τις καθυστερήσεις επιχειρήσεις και φορολογούμενοι περιμένοντας τα χρήματά τους
Fitch: Αμετάβλητο το ελληνικό αξιόχρεο – Διατηρεί την αξιολόγηση BBB, με σταθερές προοπτικές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.