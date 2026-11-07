Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από 9 έως 13 Νοεμβρίου

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Κατά την περίοδο 9 έως 13 Νοεμβρίου θα καταβληθούν συνολικά 64.500.000 ευρώ σε 59.600 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνει η εξής πληρωμή:

Από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2026 θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής πληρωμές:

-20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

-3.000.000 ευρώ σε 4.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

-20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

-1.500.000 ευρώ σε 2.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

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