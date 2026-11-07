Κρατικά φέσια 3,88 δισ.: Πληρώνουν τις καθυστερήσεις επιχειρήσεις και φορολογούμενοι περιμένοντας τα χρήματά τους

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Στα χαρτιά, οι εντολές είναι σαφείς: επιτάχυνση πληρωμών, περιορισμός ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, εξόφληση προμηθευτών. Στην πράξη, ο λογαριασμός μεγαλώνει. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των δημόσιων φορέων μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων έφθασαν τον Σεπτέμβριο περίπου στα 3,88 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 57 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Πίσω από τα ποσά βρίσκονται επιχειρήσεις που έχουν παραδώσει προϊόντα ή υπηρεσίες και περιμένουν να πληρωθούν, προμηθευτές που πρέπει να καλύψουν μισθούς και λειτουργικά έξοδα, φορολογούμενοι που αναμένουν χρήματα τα οποία δικαιούνται. Όσο το Δημόσιο μεταθέτει την εξόφληση, εκείνοι καλούνται να βρουν τη ρευστότητα για να συνεχίσουν.

Τα στοιχεία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών δείχνουν ότι οι επαναλαμβανόμενες συστάσεις δεν έχουν ανακόψει τη συσσώρευση υποχρεώσεων. Ακόμη και η μείωση των συνολικών εκκρεμών επιστροφών φόρων δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την αύξηση των χρεών των φορέων.

Πρώτα στη λίστα παραμένουν τα νοσοκομεία, με ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,367 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, έναντι 1,331 δισ. ευρώ τον Αύγουστο. Προστέθηκαν, δηλαδή, 36 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Η εικόνα γίνεται βαρύτερη στη σύγκριση με τον Ιούλιο, όταν οι οφειλές ήταν 1,238 δισ. ευρώ. Μέσα σε δύο μήνες αυξήθηκαν κατά 129 εκατ. ευρώ. Η υποχώρηση που είχε καταγραφεί από τον Ιούνιο στον Ιούλιο αποδείχθηκε προσωρινή.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης υπήρξε μείωση, αλλά περιορισμένη: οι υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν στα 716 εκατ. ευρώ, από 733 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Από το συνολικό ποσό, περίπου 293 εκατ. ευρώ αφορούν τον ΕΟΠΥΥ. Η βελτίωση των 17 εκατ. ευρώ αφήνει, επομένως, ένα μεγάλο υπόλοιπο ανεξόφλητο.

Σχεδόν διπλάσια χρέη στην Αυτοδιοίκηση

Στους δήμους και στις περιφέρειες, οι οφειλές έφθασαν στα 341 εκατ. ευρώ, από 329 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο και 314 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.

Στο τέλος του 2025 ήταν 180 εκατ. ευρώ. Μέσα σε εννέα μήνες αυξήθηκαν κατά 161 εκατ. ευρώ, σχεδόν κατά 90%. Η πορεία αυτή δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να ανατραπεί μια προηγούμενη προσπάθεια περιορισμού των εκκρεμοτήτων.

Στα λοιπά νομικά πρόσωπα του Δημοσίου, ο λογαριασμός ανέβηκε στα 301 εκατ. ευρώ, από 250 εκατ. ευρώ. Μόνο σε αυτή την κατηγορία προστέθηκαν 51 εκατ. ευρώ μέσα στον Σεπτέμβριο.

Αύξηση καταγράφεται και στα υπουργεία, όπου οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν στα 169 εκατ. ευρώ, έναντι 150 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο. Τα 61 εκατ. ευρώ αφορούν το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τα 44 εκατ. ευρώ το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα 17 εκατ. ευρώ το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Στις επιστροφές φόρων, το συνολικό απόθεμα εκκρεμοτήτων μειώθηκε στα 979 εκατ. ευρώ, από 1,023 δισ. ευρώ. Το ποσό περιλαμβάνει και επιστροφές που δεν έχουν ξεπεράσει τις 90 ημέρες αναμονής.

Η συνολική μείωση, ωστόσο, κρύβει επιδείνωση στις παλαιότερες εκκρεμότητες. Οι επιστροφές άνω των 90 ημερών ανήλθαν στα 362 εκατ. ευρώ. Για τα 170 εκατ. ευρώ καταγράφονται εξωγενή εμπόδια πληρωμής, όπως η μη ανταπόκριση δικαιούχων ή η έλλειψη δικαιολογητικών.

Τα υπόλοιπα 192 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε παλαιές επιστροφές χωρίς αυτά τα καταγεγραμμένα εμπόδια. Τον Αύγουστο ήταν 90 εκατ. ευρώ. Υπερδιπλασιάστηκαν σε έναν μήνα, με αύξηση 102 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, οι επιστροφές με αναμονή μικρότερη των 90 ημερών περιορίστηκαν στα 617 εκατ. ευρώ, από 775 εκατ. ευρώ. Λιγότερες συνολικές εκκρεμότητες, αλλά περισσότερα χρήματα στην κατηγορία της μεγάλης καθυστέρησης.

Η «Συνέπεια» θα κριθεί στις πληρωμές

Η απάντηση του οικονομικού επιτελείου είναι η πλατφόρμα «Συνέπεια», που προβλέπεται να ενεργοποιηθεί τον Δεκέμβριο. Θα παρακολουθεί τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την εξόφλησή τους, με τους φορείς που καθυστερούν συστηματικά να εντάσσονται σε ειδική «μαύρη λίστα».

Η καταγραφή μπορεί να αναδείξει ποιος καθυστερεί. Δεν εξοφλεί, όμως, από μόνη της κανένα τιμολόγιο. Οι προμηθευτές χρειάζονται συγκεκριμένες ημερομηνίες πληρωμής και οι δικαιούχοι επιστροφών τα χρήματά τους.

Η κρατική συνέπεια θα μετρηθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων περιμένουν. Μέχρι τότε, το κόστος της αναμονής συνεχίζει να το σηκώνει η αγορά.

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