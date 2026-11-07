Μητσοτάκης για τον 43ο Μαραθώνιο: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα» – «Καλή επιτυχία σε όλους» (Video)

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Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το δικό του μήνυμα προς όλους τους συμμετέχοντας στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας, που διεξάγεται αύριο.

«Ας κάνουμε το πρώτο βήμα: Στην άθληση και στη ζωή μας», ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός που στάθηκε στη σημασία της άθλησης στην καθημερινότητά μας και πρόσθεσε: «Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στα 10 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στον μαραθώνιο κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και την υγεία σας. Μην διάστασετε, λοιπόν, να κάνετε το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βγούμε έξω. Να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας».

Αναλυτικά το μήνυμα του πρωθυπουργού

«Στον δρόμο για το γραφείο περνάω από τη “μπλε” γραμμή. Είναι η γραμμή που συνδέει την αφετηρία του Μαραθωνίου με το Καλλιμάρμαρο. Και αυτή η συγκίνση που αισθάνεται κάθε δρομέας, όταν τερματίζει σε αυτόν τον ιερό χώρο του παγκόσμιου αθλητισμού νόμιζω ότι δύσκολα μπορεί να περιγραφεί. Αύριο περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες και άνδρες από όλον τον κόσμο να νιώσουν αυτή τη ξεχωριστή συγκίνηση στον 43ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι η κλασική διαδρομή που ενώνει την ιστορία μας με τη σύγχρονη Ελλάδα. Όμως, θέλω να στείλω κι ένα μήνυμα σε όλους: Μεγαλύτερη αξία από τον τερματισμό έχει το πρώτο βήμα. Είτε τρέχετε στα 5 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στα 10 χιλιόμετρα, είτε τρέχετε στον μαραθώνιο κάνετε κάτι πάρα πολύ σημαντικό για εσάς και την υγεία σας. Μην διάστασετε, λοιπόν, να κάνετε το πρώτο βήμα. Να σηκωθούμε από τον καναπέ, να βγούμε έξω. Να περπατήσουμε, να τρέξουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να βάλουμε την άθληση στη ζωή μας. Ξέρω καλά ότι υπάρχουν δυσκολίες και το τρέξιμο της καθημερινότητας δεν τελειώνει ποτέ. Όμως πάντα μπορεί να βρεθεί λίγος χρόνος για άσκηση που προσφέρει υγεία και ευεξία. Και δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι μαραθωνοδρόμοι. Άλλωστε, αυτό που ξεχώρισα= πέρυσι από τη γνωριμία μου με αθλητές του Μαραθωνίου είναι ότι όλοι ξεκινούν από μια βόλτα στο πάρκο της γειτονιάς. Ας χειροκροτήσουμε λοιπόν τους δρομείς που αυτό το Σαβαβτοκύριακο θα γεμίσουν με χαμόγελα την Αθήνα, κι ας κάνουμε το πρώτο βήμα: Στην άθληση και στη ζωή μας. Καλή επιτυχία και καλό τερματισμό σε όλους».

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