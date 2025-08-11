search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 09:24
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2025 08:20

AmericanAirlines: Ξεκινά νέα καθημερινή πτήση Αθήνα–Ντάλας και ενισχύει δίκτυο με πάνω από 225 προορισμούς

11.08.2025 08:20
american-arilines-new

Από τις 21 Μαΐου 2026, η American Airlines προσθέτει μια πέμπτη καθημερινή απευθείας πτήση μεταξύ Αθήνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας σημαντικά τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά. Η νέα γραμμή θα συνδέει το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με το Dallas-Fort Worth (DFW), έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους της εταιρείας, παρέχοντας πρόσβαση σε πάνω από 225 προορισμούς στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιτυχημένη έναρξη του δρομολογίου Αθήνα – Σάρλοτ το καλοκαίρι του 2025, το οποίο θα συνεχιστεί και το 2026. Επιπλέον, επανέρχονται οι απευθείας πτήσεις προς Σικάγο, Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια, διατηρώντας σταθερή τη σύνδεση της Αθήνας με βασικούς επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς προορισμούς των ΗΠΑ.

Ο José A. Freig, Αντιπρόεδρος Διεθνών και Εστιατορικών Λειτουργιών της American Airlines, τόνισε πως η ζήτηση για πολιτιστικούς προορισμούς αυξάνεται, και η νέα πτήση στο Ντάλας προσφέρει μοναδικές δυνατότητες εξερεύνησης. Από την πλευρά της, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επισήμανε τη σημασία της σύνδεσης, επισημαίνοντας την εμπιστοσύνη της αεροπορικής εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η American Airlines διευρύνει το ευρωπαϊκό δίκτυό της με νέους προορισμούς, όπως η Πράγα, και επεκτείνει δρομολόγια προς Βουδαπέστη, Μιλάνο και Ζυρίχη, φτάνοντας συνολικά τους 11 ευρωπαϊκούς προορισμούς από το DFW για το 2026, σημειώνοντας ρεκόρ στην διατλαντική δραστηριότητα της.

Τα εισιτήρια για τα νέα δρομολόγια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα 11 Αυγούστου στην επίσημη ιστοσελίδα της American Airlines και στην εφαρμογή της.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA στα €1 δισ. και καθαρά κέρδη στα €200 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2025

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ifaisteio new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

elafonisi+beach_new
TRAVEL

Ελαφονήσι: Το ροζ όνειρο της Κρήτης (video)

ariel-konstantinidi-new
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

pezodromia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mystreet: Η νέα εφαρμογή για καταγγελίες αυθαίρετης κατάληψης πεζοδρομίων και πλατειών

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου – Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
GENNHMATAS
ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

pilos_limeniko_3006_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιάζει ιστιοφόρο ανάμεσα σε Μύκονο και Σύρο – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική μπάσκετ: Συντριβή από το Ισραήλ στο... αμφιλεγόμενο φιλικό

augoustos-korto (1)
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ: «Γιορτάζω κάθε μέρα από τότε που σε γνώρισα» - H τρυφερή εξομολόγηση στον σύζυγό του

seirli1
ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στο χώρο του θεάτρου: Πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας η Σοφία Σεϊρλή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 09:23
ifaisteio new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας σε υψόμετρο 3.000 μέτρων

elafonisi+beach_new
TRAVEL

Ελαφονήσι: Το ροζ όνειρο της Κρήτης (video)

ariel-konstantinidi-new
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη: «Το έζησα όπως το ήθελα, δεν υπάρχουν λέξεις» – Η πρώτη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της (Photo)

1 / 3