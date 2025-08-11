AmericanAirlines: Ξεκινά νέα καθημερινή πτήση Αθήνα–Ντάλας και ενισχύει δίκτυο με πάνω από 225 προορισμούς

Από τις 21 Μαΐου 2026, η American Airlines προσθέτει μια πέμπτη καθημερινή απευθείας πτήση μεταξύ Αθήνας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενισχύοντας σημαντικά τη διασυνδεσιμότητα της ελληνικής πρωτεύουσας με την αμερικανική αγορά. Η νέα γραμμή θα συνδέει το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών με το Dallas-Fort Worth (DFW), έναν από τους μεγαλύτερους κόμβους της εταιρείας, παρέχοντας πρόσβαση σε πάνω από 225 προορισμούς στις ΗΠΑ και παγκοσμίως.

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιτυχημένη έναρξη του δρομολογίου Αθήνα – Σάρλοτ το καλοκαίρι του 2025, το οποίο θα συνεχιστεί και το 2026. Επιπλέον, επανέρχονται οι απευθείας πτήσεις προς Σικάγο, Νέα Υόρκη και Φιλαδέλφεια, διατηρώντας σταθερή τη σύνδεση της Αθήνας με βασικούς επιχειρηματικούς και πολιτιστικούς προορισμούς των ΗΠΑ.

Ο José A. Freig, Αντιπρόεδρος Διεθνών και Εστιατορικών Λειτουργιών της American Airlines, τόνισε πως η ζήτηση για πολιτιστικούς προορισμούς αυξάνεται, και η νέα πτήση στο Ντάλας προσφέρει μοναδικές δυνατότητες εξερεύνησης. Από την πλευρά της, η Ιωάννα Παπαδοπούλου, διευθύντρια Επικοινωνίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, επισήμανε τη σημασία της σύνδεσης, επισημαίνοντας την εμπιστοσύνη της αεροπορικής εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, η American Airlines διευρύνει το ευρωπαϊκό δίκτυό της με νέους προορισμούς, όπως η Πράγα, και επεκτείνει δρομολόγια προς Βουδαπέστη, Μιλάνο και Ζυρίχη, φτάνοντας συνολικά τους 11 ευρωπαϊκούς προορισμούς από το DFW για το 2026, σημειώνοντας ρεκόρ στην διατλαντική δραστηριότητα της.

Τα εισιτήρια για τα νέα δρομολόγια θα είναι διαθέσιμα από σήμερα 11 Αυγούστου στην επίσημη ιστοσελίδα της American Airlines και στην εφαρμογή της.

Διαβάστε επίσης:

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA στα €1 δισ. και καθαρά κέρδη στα €200 εκατ. για το α΄ εξάμηνο 2025

Όμιλος ΟΤΕ: Ενίσχυση επιδόσεων το Β’ τρίμηνο του 2025 – Το μήνυμα του CEO Κώστα Νεμπή

THEON: Εξαγόρασε το 100% της Kappa Optronics