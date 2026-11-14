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14.11.2026 08:31

Microsoft: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία στους καταναλωτές – Συνεχίζεται το μπλακ-άουτ στις εταιρείες (Video)

14.11.2026 08:31
Microsoft

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Μετά από δύο 24ωρα αποκαταστάθηκε η λειτουργία στις υπηρεσίες της Microsoft στους καταναλωτές, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της εταιρείας, στη «σκιά» ενός μπλακ-άουτ που ανέδειξε την ευαλωτότητα της εξάρτησης όλου του κόσμου από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Η Microsoft ανακοίνωσε ότι οι υπηρεσίες της για τους καταναλωτές έχουν αποκατασταθεί πλήρως, ενώ παρατηρείται σταθερή ανάκαμψη και στις υπηρεσίες της Microsoft 365 για τις επιχειρήσεις.

Το μπλακ άουτ επηρέασε 74 χώρες μέσα σε μία ώρα

Το πρόβλημα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα σε περίπου μία ώρα είχε επεκταθεί σε 74 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπου οι πρώτες επιπτώσεις καταγράφηκαν από το βράδυ της Πέμπτης.

Η βλάβη επηρέασε τις εφαρμογές Outlook, Teams και Copilot, προκαλώντας σοβαρές δυσλειτουργίες στις επικοινωνίες και στις καθημερινές εργασίες οργανισμών και επιχειρήσεων.

Μάλιστα, στη Βρετανία αναφέρθηκαν προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην αστυνομία και στα σχολεία.

Στις ΗΠΑ επηρεάστηκαν ακόμη και τεχνολογικοί κολοσσοί που βασίζονται στις υποδομές της Microsoft, όπως η OpenAI και η Anthropic.

Στην Ιαπωνία καταγράφηκαν προβλήματα στις διυπουργικές επικοινωνίες, ενώ στην Αυστραλία επηρεάστηκαν συστήματα των υπηρεσιών ασφαλείας.

Στη Γερμανία, παρότι δεν σημειώθηκαν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στη λειτουργία του κράτους, η κυβέρνηση εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις στην οικονομία θα είναι σημαντικές, καθώς χάθηκαν εκατομμύρια εργατοώρες.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης

Η εταιρεία απέδωσε την κατάρρευση των συστημάτων της σε τεχνικό πρόβλημα και υπερφόρτωση διακομιστών, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η βλάβη δεν συνδεόταν με πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης.

Σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X, η Microsoft δήλωσε ότι «λυπάται βαθύτατα» «για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας».

«Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι παρατηρείται γενική ανάκαμψη και σταθερότητα σε όλες τις υπηρεσίες.

Η έκταση και η διάρκεια της διακοπής προκάλεσαν ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που παρουσιάζονται προβλήματα στα συστήματα της Microsoft, ωστόσο σπάνια μια βλάβη αποκτά τόσο μεγάλη γεωγραφική εμβέλεια και διαρκεί τόσο πολύ.

Στην Ελλάδα, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν αντιμετώπισαν εκτεταμένα προβλήματα, ωστόσο οι επιχειρήσεις ήρθαν αντιμέτωπες με δυσκολίες στην καθημερινή λειτουργία τους.

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